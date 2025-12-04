एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन ला रही IPO, 10 दिसंबर से मिलेगा पैसा लगाने का मौका: GMP कितना?

नई दिल्ली। डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज (Nephrocare Health Services IPO) ने अपने आईपीओ के लिए शेयरों का प्राइस बैंड 438 से 460 रुपये प्रति शेयर तय किया है। बता दें कि नेफ्रोकेयर एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन है। ये नेफ्रोप्लस ब्रांड के तहत डायलिसिस सेंटर चलाती है।

871 करोड़ रुपये का आईपीओ हैदराबाद स्थित कंपनी का 871 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 दिसंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 12 दिसंबर को बंद होगा। वहीं एंकर यानी बड़े निवेश नौ दिसंबर को बोली लगाएंगे। आईपीओ में 353.4 करोड़ रुपये के नए शेयर बेचे जाएंगे और साथ ही 517.6 करोड़ रुपये के 1.12 करोड़ शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बेचे जाएंगे। इससे कुल इश्यू का साइज 871 करोड़ रुपये बनता है।

ये प्रमोटर बेचेंगे हिस्सेदारी ओएफएस के तहत जो प्रमोटर नेफ्रोकेयर में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, उनमें इन्वेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड II, हेल्थकेयर पैरेंट, इन्वेस्टकॉर्प ग्रोथ ऑपर्चुनिटी फंड और एडोरस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। वहीं अन्य शेयरधारकों में इन्वेस्टकॉर्प इंडिया प्राइवेट इक्विटी ऑपर्चुनिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 360 वन स्पेशल ऑपर्चुनिटीज फंड्स भी शेयर बेचेंगे।