    ये स्मॉलकैप कंपनी करने जा रही Buyback, ₹19 वाले शेयरों के देगी ₹27; स्टॉक में लगा लोअर सर्किट

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    नेक्टर लाइफसाइंसेज (Nectar Lifesciences Buyback) अपने शेयरों का बायबैक कर रही है। रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर थी, और बायबैक ऑफर 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 20 ...और पढ़ें

    ये स्मॉलकैप कंपनी करने जा रही Buyback

    नई दिल्ली। नेक्टर लाइफसाइंसेज एक स्मॉलकैप कंपनी है, जो अपने शेयरों का बायबैक करने जा रही है। बायबैक के तहत कोई कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीदती है। नेक्टर लाइफसाइंसेज के बायबैक (Nectar Lifesciences Buyback) के लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर थी। अब बायबैक ऑफर की ओपनिंग डेट 31 दिसंबर 2025 और क्लोजिंग डेट 6 जनवरी 2026 है।

    किस रेट पर करेगी बायबैक?

    नेक्टर लाइफसाइंसेज ने शेयरों के बायबैक का रेट 27 रुपये प्रति शेयर तय किया है। जबकि आज इसका शेयर 4.98 फीसदी गिरकर 19.09 रुपये पर आ गया है। यानी मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर बायबैक के तहत शेयरहोल्डर्स को प्रति शेयर करीब 41.4 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।

    कितने शेयरों का होगा बायबैक?

    नेक्टर लाइफसाइंसेज अपने बायबैक ऑफर में 3 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी। 27 रुपये के हिसाब से बायबैक के लिए कुल 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ध्यान रहे कि हर 103 शेयरों के बदले 25 शेयर ही वापस खरीदे जाएंगे।

    कौन ले सकता है हिस्सा?

    इस बायबैक ऑफर में केवल वही शेयरहोल्डर्स हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास 24 दिसंबर को कंपनी के शेयर थे। 24 दिसंबर को बतौर रिकॉर्ड डेट तय किया गया था।

    क्यों किया जाता है बायबैक?

    • शेयरों की कीमत बढ़ाना : कम शेयर होने से प्रति शेयर आय (EPS) और शेयर की कीमत बढ़ जाती है, जो निवेशक को आकर्षित करती है
    • सरप्लस कैश लौटाना : यह लाभांश (Dividend) देने जैसा ही है, लेकिन इसमें निवेशक के पास शेयर रखने या बेचने का विकल्प होता है
    • विश्वास जताना : यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर भरोसा है और उसके शेयर सस्ते हैं
    • नियंत्रण बढ़ाना : यह प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कंपनी पर नियंत्रण मजबूत करने में मदद करता है

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बायबैक की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

