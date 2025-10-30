Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई में लगा क्रिप्टो की दुनिया का मेला, Binance ने आयोजित किया इवेंट; Web3 और ब्लॉकचेन को लेकर हुई चर्चा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    मुंबई में Binance Blockchain Yatra 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉकचेन और Web3 पर चर्चा हुई। इस इवेंट में इंडस्ट्री लीडर्स और इन्वेस्टर्स शामिल हुए। भारत के ब्लॉकचेन मार्केट के 2033 तक 61.5 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। वक्ताओं ने शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया ताकि Web3 को बढ़ावा दिया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। क्रिप्टो की दुनिया सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और ब्लॉकचेन कंपनी Binance ने मुंबई में Binance Blockchain Yatra 2025 का आयोजन किया। यह पूरे देश में ब्लॉकचेन जागरूकता और Web3 को अपनाने को बढ़ावा देने की देशव्यापी पहल का चौथा और सबसे बड़ा शहर एडिशन था।

    Binance के इस इवेंट में 400 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और ब्लॉकचेन के शौकीन लोग सेंट रेजिस मुंबई में एकत्र हुए और इस इवेंट में भाग लिया। यह  भारत के डिजिटल और फाइनेंशियल इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शहर की अहम भूमिका को दिखाता है। देश की फाइनेंशियल और एंटरप्रेन्योरियल राजधानी होने के नाते, मुंबई ने ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को जिम्मेदारी से बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सहयोग और नियमों का पालन करते हुए लॉन्ग-टर्म वैल्यू बनाने पर जरूरी बातचीत के लिए ब्लॉकचेन कंपनी यह मंच तैयार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन है राजा लेकिन बाकी के 9 कौन; ये रही पूरी की पूरी लिस्ट

    Binance Blockchain Yatra 2025 में 'इंडिया एट द सेंटर: स्केलिंग Web3 और ब्लॉकचेन एडॉप्शन और इनोवेशन' नाम के दो सेशन चले। इसमें Binance की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, राहेल कॉनलान, और Binance के APAC हेड, एस.बी. सेकर ने सीनियर पत्रकार भूपेंद्र चौबे के साथ बातचीत की।

    Binane2

    इस चर्चा में ग्लोबल Web3 इकोसिस्टम में एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका, शुरुआती जागरूकता से बड़े पैमाने पर इनोवेशन और रियल वर्ल्ड यूज केस में बदलाव पर बात हुई। इवेंट में शामिल हुए विशेषज्ञों ने ब्लॉकचेन के सट्टा लगाने वाले इस्तेमाल से ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव पर जोर दिया, जो Binance जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए संभव हुआ है।

    कितना बड़ा है भारत का  ब्लॉकचेन मार्केट

    भारत का ब्लॉकचेन मार्केट, जिसकी वैल्यू 2024 में USD 657 मिलियन थी, 2033 तक USD 61.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे ग्लोबल क्रिप्टो डेवलपर्स के 12% और 1,000 से ज्यादा Web3 स्टार्टअप वाले एक बढ़ते इकोसिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है।

    “बिल्डिंग महाराष्ट्र ब्लॉकचेन और Web3 फ्यूचर: पॉलिसी, इनोवेशन, और एसेट टोकनाइजेशन” टाइटल वाले एक पॉलिसी-फोकस्ड पैनल में सरकार और इंडस्ट्री के जाने-माने लोग शामिल हुए, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, कौस्तुभ धवसे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तुहिन सिन्हा, और Binance के APAC हेड, एस.बी. सेकर शामिल थे, जिसे भूपेंद्र चौबे ने मॉडरेट किया।

    बइनेंस की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, रचेल कॉनलान ने कहा: “भारत दुनिया में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और क्रिएटिविटी के सबसे डायनामिक इंटरसेक्शन में से एक है। हमारा फोकस डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर और संस्थानों को एजुकेशन और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच देकर ज़िम्मेदार एडॉप्शन को तेज़ करने में मदद करना है। बाइनेंस में, हम भारत को सिर्फ़ एक ग्रोथ मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जहाँ यह साबित हो सकता है कि Web3 डिजिटल आइडेंटिटी और फाइनेंशियल इन्क्लूजन से लेकर टोकेनाइज्ड एसेट्स और नई क्रिएटर इकोनॉमी तक, कैसे स्केलेबल, रियल-वर्ल्ड इम्पैक्ट बना सकता है।”

    यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की रिलायंस का शेयर 1 साल में कितना भागेगा, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट प्राइस; देखकर आ जाएगा लालच!

    "क्रिप्टो से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार या क्रिप्टो पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)