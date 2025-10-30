मुंबई में लगा क्रिप्टो की दुनिया का मेला, Binance ने आयोजित किया इवेंट; Web3 और ब्लॉकचेन को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली। क्रिप्टो की दुनिया सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और ब्लॉकचेन कंपनी Binance ने मुंबई में Binance Blockchain Yatra 2025 का आयोजन किया। यह पूरे देश में ब्लॉकचेन जागरूकता और Web3 को अपनाने को बढ़ावा देने की देशव्यापी पहल का चौथा और सबसे बड़ा शहर एडिशन था।



Binance के इस इवेंट में 400 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और ब्लॉकचेन के शौकीन लोग सेंट रेजिस मुंबई में एकत्र हुए और इस इवेंट में भाग लिया। यह भारत के डिजिटल और फाइनेंशियल इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शहर की अहम भूमिका को दिखाता है। देश की फाइनेंशियल और एंटरप्रेन्योरियल राजधानी होने के नाते, मुंबई ने ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को जिम्मेदारी से बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सहयोग और नियमों का पालन करते हुए लॉन्ग-टर्म वैल्यू बनाने पर जरूरी बातचीत के लिए ब्लॉकचेन कंपनी यह मंच तैयार किया था।

इस चर्चा में ग्लोबल Web3 इकोसिस्टम में एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका, शुरुआती जागरूकता से बड़े पैमाने पर इनोवेशन और रियल वर्ल्ड यूज केस में बदलाव पर बात हुई। इवेंट में शामिल हुए विशेषज्ञों ने ब्लॉकचेन के सट्टा लगाने वाले इस्तेमाल से ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव पर जोर दिया, जो Binance जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए संभव हुआ है।

कितना बड़ा है भारत का ब्लॉकचेन मार्केट भारत का ब्लॉकचेन मार्केट, जिसकी वैल्यू 2024 में USD 657 मिलियन थी, 2033 तक USD 61.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे ग्लोबल क्रिप्टो डेवलपर्स के 12% और 1,000 से ज्यादा Web3 स्टार्टअप वाले एक बढ़ते इकोसिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है।



“बिल्डिंग महाराष्ट्र ब्लॉकचेन और Web3 फ्यूचर: पॉलिसी, इनोवेशन, और एसेट टोकनाइजेशन” टाइटल वाले एक पॉलिसी-फोकस्ड पैनल में सरकार और इंडस्ट्री के जाने-माने लोग शामिल हुए, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, कौस्तुभ धवसे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तुहिन सिन्हा, और Binance के APAC हेड, एस.बी. सेकर शामिल थे, जिसे भूपेंद्र चौबे ने मॉडरेट किया।

बइनेंस की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, रचेल कॉनलान ने कहा: “भारत दुनिया में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और क्रिएटिविटी के सबसे डायनामिक इंटरसेक्शन में से एक है। हमारा फोकस डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर और संस्थानों को एजुकेशन और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच देकर ज़िम्मेदार एडॉप्शन को तेज़ करने में मदद करना है। बाइनेंस में, हम भारत को सिर्फ़ एक ग्रोथ मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जहाँ यह साबित हो सकता है कि Web3 डिजिटल आइडेंटिटी और फाइनेंशियल इन्क्लूजन से लेकर टोकेनाइज्ड एसेट्स और नई क्रिएटर इकोनॉमी तक, कैसे स्केलेबल, रियल-वर्ल्ड इम्पैक्ट बना सकता है।” यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की रिलायंस का शेयर 1 साल में कितना भागेगा, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट प्राइस; देखकर आ जाएगा लालच! "क्रिप्टो से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"