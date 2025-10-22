टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन है राजा लेकिन बाकी के 9 कौन; ये रही पूरी की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। Top 10 Cryptocurrencies: आज के इस डिजिटल युग में क्रिप्टोकरेंसी का बोलबाला धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह एक तरह की डिजिटल करेंसी है। अधिकतर देशों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारत में भी बहुत से लोगों ने डिजिटल करेंसी में निवेश कर रहे हैं। आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आज के समय में क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बिटकॉइन का है। बहुत से लोग क्रिप्टोकरेंसी को बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। दुनिया में एक से एक बड़े-बड़े क्रिप्टोकरेंसी है। लेकिन टॉप 10 कौन सी डिजिटल करेंसी है। आज हम आपको दुनिया की टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बताएंगे।

Top 10 Cryptocurrencies । टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin Ethereum Tether USD Coin Binance Coin Ripple Solana Binance USD Cardano Polkadot Bitcoin (BTC) बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है और इसे 2009 में सातोशी नाकामोतो ने बनाया था। यह एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल करेंसी है जिसका स्वामित्व ट्रांसफरेबल है। इस क्रिप्टोकरेंसी का खनन (Blockchain Mining) किया जा सकता है। इस समय एक बिटकॉइन (BTC) की कीमत $113,356.69 है। और इसका मार्केट कैप $2.26 ट्रिलियन है।

Ethereum (ETH) बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टोकन एथेरियम और उसका टोकन "ईथर" है। एथेरियम नेटवर्क का उद्देश्य वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों, जिन्हें आमतौर पर "डीफाई" कहा जाता है, का उपयोग करके बैंकों और ब्रोकरेज जैसी पारंपरिक वित्तीय सेवा फर्मों की जगह लेना है। ईथर वह ईंधन है जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर लेनदेन चलाने के लिए आवश्यक है। इस समय इसका मार्केट कैप 465.86 बिलियन डॉलर है।

Tether (USDT) ईथर और बीटीसी के बाद Tether सबसे का नाम आता है। ये करेंसी बिटकॉइ और ईथर से काफी अलग है क्योंकि यह एक केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है। टीथर सबसे बड़ा स्थिर सिक्का है जो अपनी कीमत को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का प्रयास करता है। टीथर को आमतौर पर USD₮ या USDT के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। इस स्थिर सिक्के का स्वामित्व iFinex के पास है, जो Bitfinex एक्सचेंज का मालिक है। इस खबर को लिखते समय इसका मार्केट कैप $182.48B है।

USD Coin (USDC) यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेबलकॉइन यूएसडी कॉइन है, जिसे संक्षेप में यूएसडीसी कहा जाता है। यूएसडीटी की तरह, यूएसडीसी भी केंद्रीकृत है और नकदी और अमेरिकी ट्रेजरी बिलों द्वारा समर्थित है। इस खबर को लिखते समय इसका मार्केट कैप $76.76B है।

Binance Coin (BNB) BNB पहले एथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब यह Binance ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। BNB की स्थापना 2017 में हुई थी और आज इसका व्यापक उपयोग है। आमतौर पर, इसका इस्तेमाल Binance पर भुगतान और लेनदेन शुल्क के लिए किया जाता है। इस खबर को लिखते समय इसका मार्केट कैप $148.91B है।

Ripple (XRP) XRP विकेंद्रीकृत है और गति को प्राथमिकता देने तथा लागत कम करने के लिए रिपल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यह एक पुरानी क्रिप्टोकरेंसी है जिसे पहली बार 2012 में जारी किया गया था। XRP को डिजिटल भुगतान भेजने का एक तेज और सुरक्षित तरीका कहा जाता है। इस खबर को लिखते समय इसका मार्केट कैप $144.07B है।

Solana (SOL) 2020 में शुरू हुआ सोलाना, एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और इसी नाम से एक स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी भी है। सोलाना का इस्तेमाल अक्सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और अब नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) के लिए किया जाता है। इस खबर को लिखते समय इसका मार्केट कैप $100.97B है।