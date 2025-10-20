Bitcoin के लिए शानदार रही दीपावली, क्रिप्टो मार्केट में आया जबरदस्त उछाल; मालामाल हुए निवेशक!

नई दिल्ली। Bitcoin Rises: क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 20 अक्टूबर यानी दीपावली का दिन शानदार रहा। सोमवार को वैश्विक क्रिप्टो करेंसी बाजार की बेंचमार्क डिजिटल परिसंपत्ति बिटकॉइन की कीमत कारोबारी सत्र के दौरान 3% से अधिक बढ़ी। कॉइनमार्केटकैप डेटा के अनुसार, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को शाम 7:22 बजे तक, बिटकॉइन की कीमतें 2.81% बढ़कर $111,048.01 पर कारोबार कर रही थी, जबकि 24 घंटे पहले उनका बाजार स्तर $107,520 था।

निवेशकों के नुकसान की हुई भरपाई क्रिप्टो एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन की कीमतों में पिछले सात दिनों में 3.21% की गिरावट आई थी। लेकिन सोमवार को बेंचमार्क क्रिप्टोकरेंसी की तेजी तकनीकी फैक्टर्स के साथ-साथ निवेशकों द्वारा इस महीने के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती पर दांव लगाने से प्रेरित थी।



CoinMarketCap के निवेशक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि एक्सचेंज में समुदाय के निवेशक अपनी तेजी की गति बनाए हुए हैं क्योंकि क्रिप्टो अपने पिछले नुकसान की भरपाई कर रहा है।



आंकड़ों के अनुसार, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर 82% सामुदायिक निवेशक बिटकॉइन के लिए 'तेजी' की भावना का अनुमान लगाते हैं, जबकि 18% का अनुमान है कि भविष्य में यह डिजिटल परिसंपत्ति 'मंदी' में बदल जाएगी। क्रिप्टो एक्सचेंज की वेबसाइट पर पोल विकल्प का उपयोग करके 51 लाख से ज़्यादा लोगों ने बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर अपना रुख चुना। तकनीकी मोर्चे पर, बिटकॉइन अपने $105,000 के समर्थन स्तर और अपने 200-दिवसीय ईएमए मार्क्स से ऊपर पहुंच गया।