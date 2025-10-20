Muhurat Trading 2025: 21 अक्टूबर को सिर्फ एक घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, NSE- BSE पर होगी ट्रेडिंग; चेक करें टाइम

नई दिल्ली। Stock Market Muhurat Trading 2025 Date and Time: देश के अधिकतर हिस्सों में आज यानी सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यही वजह है कि देश के अधिकतर हिस्सों में छुट्टियां हैं। लेकिन आज NSE और BSE में आज ट्रेडिंग हुई। आज बाजार खुला था। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी है। यानी 21 अक्टूबर को बाजार बंद रहेगा। लेकिन इस दिन एक घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा। दीवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। इस दिन एक घंटे के लिए बाजार खुला रहता है। आइए जानते हैं कि आखिर किस समय मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE द्वारा घोषित मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को भारतीय शेयर बाजार एक घंटे के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के लिए खुलेंगे। यह वार्षिक दिवाली परंपरा नए हिंदू वित्तीय वर्ष, संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है और निवेशकों के लिए नए सौदे करने का एक शुभ समय माना जाता है। त्योहारी माहौल के साथ, बाजार विशेषज्ञ आने वाले वर्ष को लेकर आशान्वित हैं और बेहतर आय वृद्धि और सहायक सरकारी नीतियों से बाजारों को आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

