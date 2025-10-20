Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Muhurat Trading 2025: 21 अक्टूबर को सिर्फ एक घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, NSE- BSE पर होगी ट्रेडिंग; चेक करें टाइम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    Muhurat Trading 2025 Date and Time: दिवाली के अवसर पर 21 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एक घंटे खुला। एनएसई और बीएसई में दोपहर 1:45 से 2:45 तक विशेष सत्र आयोजित किया गया। यह मुहूर्त ट्रेडिंग विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ का प्रतीक है, जिसे निवेशक नए सौदे शुरू करने के लिए शुभ मानते हैं। बाजार 22 अक्टूबर को बंद रहेगा और 23 अक्टूबर से फिर से खुलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Muhurat Trading 2025: 21 अक्टूबर को सिर्फ एक घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, NSE- BSE पर होगी ट्रेडिंग; चेक करें टाइम

    नई दिल्ली। Stock Market Muhurat Trading 2025 Date and Time: देश के अधिकतर हिस्सों में आज यानी सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यही वजह है कि देश के अधिकतर हिस्सों में छुट्टियां हैं। लेकिन आज NSE और BSE में आज ट्रेडिंग हुई। आज बाजार खुला था। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी है। यानी 21 अक्टूबर को बाजार बंद रहेगा। लेकिन इस दिन एक घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा। दीवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। इस दिन एक घंटे के लिए बाजार खुला रहता है। आइए जानते हैं कि आखिर किस समय मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।

    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE द्वारा घोषित मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को भारतीय शेयर बाजार एक घंटे के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के लिए खुलेंगे। यह वार्षिक दिवाली परंपरा नए हिंदू वित्तीय वर्ष, संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है और निवेशकों के लिए नए सौदे करने का एक शुभ समय माना जाता है। त्योहारी माहौल के साथ, बाजार विशेषज्ञ आने वाले वर्ष को लेकर आशान्वित हैं और बेहतर आय वृद्धि और सहायक सरकारी नीतियों से बाजारों को आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muhurat Trading 2025 Date and Time: मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 तिथि और समय

    इस वर्ष, मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 21 अक्टूबर को निर्धारित है, जो दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक चलेगा, और जैसा कि नवीनतम एक्सचेंज घोषणाओं में बताया गया है। दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक प्री-ओपनिंग विंडो होगी। पोजीशन लिमिट और कोलेटरल वैल्यू के लिए कट-ऑफ समय, साथ ही ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो, दोपहर 2:55 बजे बंद हो जाएगी। इस विशेष सत्र के दौरान किए गए सभी ट्रेडों के परिणामस्वरूप, किसी भी सामान्य ट्रेडिंग दिवस की तरह, नियमित निपटान दायित्व होंगे।

    यह विशेष व्यापारिक समय विक्रम संवत 2082, हिंदू नववर्ष, जो दिवाली के साथ पड़ता है, की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरागत रूप से, निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग को नए सौदे शुरू करने के लिए एक शुभ समय मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह आने वाले वर्ष में समृद्धि और वित्तीय सफलता को आमंत्रित करता है।

    दिवाली के अगले दिन, बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में, बुधवार, 22 अक्टूबर को बाजार बंद रहेंगे। नियमित व्यापारिक गतिविधियां गुरुवार, 23 अक्टूबर को फिर से शुरू होंगी।

    यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: क्या सूखी जाएगी किसानों की दिवाली या फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार? देखें 21वीं किस्त का अपडेट

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)