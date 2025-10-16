Diwali Muhurat Trading: दिवाली पर शेयर बाजार बंद या खुला रहेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग कब; इस बार कन्फ्यूजन क्यों?

नई दिल्ली। Diwali Muhurat Trading 2025: इस बार दिवाली की छुट्टी को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन शेयर मार्केट के खुलने और बंद होने को लेकर भी है। दरअसल, निवेशक इस बात को लेकर क्लियर नहीं हैं कि आखिर इस बार भारतीय शेयर बाजार में दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी। वैसे यह ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है। लेकिन दिवाली की डेट को लेकर पहले ही कन्फ्यूजन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मुहूर्त ट्रेडिंग की डेट और टाइमिंग क्या है।



जैसे-जैसे भारत 2025 की दिवाली की तैयारी कर रहा है, शेयर बाजार बहुप्रतीक्षित मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र की तैयारी कर रहे हैं, और इस साल एक बड़ा बदलाव आया है। दशकों में पहली बार, पारंपरिक ट्रेडिंग समय को सामान्य शाम के समय से बदलकर दोपहर कर दिया गया है।

शेयर बाजार में 20 या फिर 21 कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग हर दिवाली पर आयोजित होने वाला एक विशेष, एक घंटे का शेयर बाजार सत्र है। मुहूर्त शब्द का अर्थ है शुभ समय, और इस सत्र को हिंदू कैलेंडर में नए वित्तीय वर्ष की प्रतीकात्मक शुरुआत के रूप में देखा जाता है। वैसे देश में अधिकतर जगहों पर दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को है। लेकिन NSE के कैलेंडर पर दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 21 को होगा।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) मंगलवार, 21 अक्टूबर को 2025 के लिए एक विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए वार्षिक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है।



मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल दिवाली पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक और शुभ एक घंटे का सत्र है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार, एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरागत रूप से, यह सत्र शाम को आयोजित होता है। हालांकि, इस वर्ष यह दोपहर में होगा। "मुहूर्त" शब्द किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए चुने गए शुभ समय को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान व्यापार करने से समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन की क्या है टाइमिंग?

इस वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को होगी। प्री-ओपन सत्र दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद मुख्य ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगी। समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक चलेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग समय तारीख सामान्य बाजार खुलने का समय 1:45 PM 21 अक्टूबर सामान्य बाजार बंद होने का समय 2:45 PM 21 अक्टूबर ट्रेड नोटिफिकेशन खत्म होने का समय 2:55 PM 21 अक्टूबर



ट्रेडर्स का मानना है कि इस शुभ सत्र के दौरान किया गया निवेश पूरे साल धन और समृद्धि लेकर आता है। ज्यादातर लोग देवी लक्ष्मी के सम्मान में इस विशेष व्यापारिक सत्र में शेयर खरीदना पसंद करते हैं। निवेशकों का मानना है कि इस सत्र के दौरान किया गया व्यापार उन्हें पूरे साल लाभ पहुंचाता है। इस एक घंटे के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

मुहूर्त ट्रेडिंग में पिछले साल क्या था बाजार का हाल?

पिछले साल के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में, बीएसई सेंसेक्स 354.77 अंक (0.55%) बढ़कर 65,259.45 पर बंद हुआ, जिसमें सूचकांक के 30 में से 28 शेयर संवत 2081 के पहले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।

आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़त के कारण निफ्टी 50 100.20 अंक (0.52%) बढ़कर 19,525.55 पर बंद हुआ। सूचकांक के 50 में से 43 शेयर हरे निशान में बंद हुए।