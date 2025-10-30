मुकेश अंबानी की रिलायंस का शेयर 1 साल में कितना भागेगा, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट प्राइस; देखकर आ जाएगा लालच!

नई दिल्ली। Reliance Share Price Target: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों पर निवेशकों की पैनी नजर रहती है। रिलायंस और इसी तरह की अन्य लॉर्ज कैप कंपनियों में निवेश करना कम जोखिम भरा माना जाता है। क्योंकि लॉर्ज कैप स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही असरदार साबित होते हैं। रिलायंस भी उन्हीं में से एक है। इसके शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर साबित हो सकते हैं। अब इसके शेयरों को लेकर बहुत लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। जैसे बहुत से लोग अगले एक साल का टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं कि आखिर अगले एक साल में रिलायंस का शेयर कितना रिटर्न दे सकता है। आइए इसका जवाब जानते हैं।



जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने रिलायंस को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट फर्म ने रिलायंस का टारगेट प्राइस बताया है। आइए जानत हैं कि आखिर मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर अगले एक साल में कहां तक जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां तक जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर? Geojit Investments Ltd के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अगले एक साल में 12 फीसदी से अधिक रिटर्न दे सकता है। आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को रिलायंस का शेयर NSE पर इस खबर को लिखते वक्त 1,489.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा हैं। वहीं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 29 अक्टूबर के अनुसार जब रिलायंस का शेयर 1,504 पर ट्रेड कर रहा था के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। जोयजित के अनुसार रिलायंस का शेयर अगले एक साल यानी 12 महीनों में 1,679 रुपये के स्तर को टच कर सकता है।