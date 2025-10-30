Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    मुकेश अंबानी की रिलायंस का शेयर 1 साल में कितना भागेगा, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट प्राइस; देखकर आ जाएगा लालच!

    नई दिल्ली। Reliance Share Price Target: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों पर निवेशकों की पैनी नजर रहती है। रिलायंस और इसी तरह की अन्य लॉर्ज कैप कंपनियों में निवेश करना कम जोखिम भरा माना जाता है। क्योंकि लॉर्ज कैप स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही असरदार साबित होते हैं। रिलायंस भी उन्हीं में से एक है। इसके शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर साबित हो सकते हैं। अब इसके शेयरों को लेकर बहुत लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। जैसे बहुत से लोग अगले एक साल का टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं कि आखिर अगले एक साल में रिलायंस का शेयर कितना रिटर्न दे सकता है। आइए इसका जवाब जानते हैं।

    जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने रिलायंस को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट फर्म ने रिलायंस का टारगेट प्राइस बताया है। आइए जानत हैं कि आखिर मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर अगले एक साल में कहां तक जा सकता है।

    कहां तक जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर?

    Geojit Investments Ltd के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अगले एक साल में 12 फीसदी से अधिक रिटर्न दे सकता है। आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को रिलायंस का शेयर NSE पर इस खबर को लिखते वक्त 1,489.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा हैं। वहीं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 29 अक्टूबर के अनुसार जब रिलायंस का शेयर 1,504 पर ट्रेड कर रहा था के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। जोयजित के अनुसार रिलायंस का शेयर अगले एक साल यानी 12 महीनों में 1,679 रुपये के स्तर को टच कर सकता है।

    RIL का रेवेन्यू Q2FY26 में सालाना आधार पर 9.9% बढ़कर 258,898 करोड़ रुपये हो गया, जो इसके मुख्य बिजनेस सेगमेंट में मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ के कारण हुआ। Q2FY26 में EBITDA सालाना आधार पर 13.9% बढ़कर 50,313 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह मजबूत टॉपलाइन ग्रोथ थी, जिसने कर्मचारी बेनिफिट खर्च (+12.7% सालाना), स्टॉक इन ट्रेड की खरीदारी (+23.6% सालाना) और दूसरे खर्चों (+15.1% सालाना) में हुई बढ़ोतरी को बैलेंस कर दिया।

    रिलायंस का रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से सालाना आधार पर 14.3% बढ़कर 22,092 करोड़ रुपये हो गया, इसके बावजूद कि 5G स्पेक्ट्रम एसेट्स के ऑपरेशनल होने और ज्यादा लायबिलिटी बैलेंस के कारण फाइनेंस कॉस्ट में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी हुई।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)