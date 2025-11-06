लाखों में रिटर्न और 0.05 पैसे डिविडेंड, 365 दिन में निवेशकों को लखपति से करोड़पति बना चुका ये मल्टीबैगर शेयर

नई दिल्ली। शेयर बाजार में स्मॉलकैप फर्म एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International share) के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में अपने मल्टीबैगर रिटर्न से चौंकाया है। 6 नवंबर को इस शेयर में फिर से 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए और बताया कि दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 129 प्रतिशत बढ़कर 20.19 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 8.8 करोड़ रुपये था।

एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि इस तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 504.89 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह 79.13 करोड़ रुपये था। डिविडेंड देने का ऐलान दमदार नतीजों के साथ ही एलीटकॉन इंटरनेशनल ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

कंपनी के बोर्ड ने प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 5 प्रतिशत अंतरिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो प्रति शेयर 0.05 रुपये होगा।

कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, "निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये (केवल पांच पैसे) का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।" कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर, 2025 तय की है।