LIC का आया शानदार रिजल्ट, दूसरी तिमाही में मुनाफा 32% बढ़ा; क्या रहीं खास 5 बातें

भारतीय जीवन बीमा निगम (lic q2 results) ने 6 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए 10,053.39 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 7,620.86 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 32 फीसदी की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय साल-दर-साल 5.5 फीसदी बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपये हो गई। सॉल्वेंसी अनुपात एक साल पहले की समान तिमाही के 1.98 फीसदी से बढ़कर 2.13 फीसदी हो गया, जबकि पॉलिसीधारकों के फंड की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। LIC का एयूएम 3.31 फीसदी बढ़कर 57.23 लाख करोड़ रुपये हो गया।

हालांकि, कर के बाद लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 10,957 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमिक आधार पर 8 फीसदी कम रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-जून तिमाही में 1,19,618 करोड़ रुपये की तुलना में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

पॉलिसीधारकों के फंड के लिए शुद्ध एनपीए वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में घटकर 3.94 करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में यह 6.17 फीसदी था। LIC का प्रथम वर्ष का प्रीमियम वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 10,884 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में यह 7,566 करोड़ रुपये और एक साल पहले की समान अवधि में 11,245 करोड़ रुपये था।

समीक्षाधीन तिमाही में नवीकरण प्रीमियम 65,320 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 60,179 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 62,236 करोड़ रुपये था। एकल प्रीमियम 50,882 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के 52,008 करोड़ रुपये से क्रमिक गिरावट दर्शाता है, लेकिन वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 46,997 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में पीएटी सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 21,040 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल प्रीमियम आय 5 फीसदी बढ़कर 2,45,680 करोड़ रुपये हो गई। व्यक्तिगत व्यवसाय गैर-बराबर एपीई 30.47 फीसदी बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये हो गया, जबकि व्यक्तिगत व्यवसाय के भीतर गैर-बराबर एपीई हिस्सेदारी एच1 वित्त वर्ष 26 के लिए 36.31 फीसदी रही, जबकि एच1 वित्त वर्ष 25 के लिए यह 26.31 फीसदी थी।