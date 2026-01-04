Language
    Stocks To Buy: मोतीलाल ओसवाल ने बताए डिफेंस सेक्टर के दो दमदार शेयर, दे सकते हैं बंपर रिटर्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:57 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने रक्षा क्षेत्र के दो शेयरों (Stocks To Buy), एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (AMPL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) को निवेश क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मोतीलाल ओसवाल ने दी दो शेयरों पर दांव लगाने की सलाह

    नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस बार की सेक्टर ऑफ द वीक रिपोर्ट में दो शेयर चुने हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर के हैं। अपनी रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे की प्लानिंग में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्विजिशन क्लियरेंस की रफ्तार में काफी तेजी आई है। अपने विंटर सेशन के दौरान, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग ₹790 अरब के प्रपोजल को मंज़ूरी दी, जिससे FY26 के लिए अब तक कुल मंजूरी लगभग ₹3.3 ट्रिलियन हो गई है - जो लगभग ₹1.8 ट्रिलियन के सालाना रक्षा कैपिटल आवंटन का करीब दोगुना है। 

    आधुनिकीकरण के प्रयास 

    मोतीलाल हाल ही में मंजूर किए गए प्रस्तावों में जरूरतों की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें गोला-बारूद, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, निगरानी और कम्युनिकेशन उपकरण, ट्रेनिंग सॉल्यूशन, मानवरहित प्लेटफॉर्म और नौसेना सपोर्ट एसेट शामिल हैं।

    यह कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय सेना, नौसेना और वायु सेना में एक व्यापक आधुनिकीकरण के प्रयास को दिखाता है। बड़े कार्यक्रमों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम-इंटेंसिव ऑर्डर का मिक्स पाइपलाइन की क्वालिटी में सुधार करता है और आसान एग्जीक्यूशन साइकिल और ज्यादा लगातार रेवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है।

     एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स 

    मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि यह डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसिस्टम सप्लायर से सिस्टम-लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहा है। RF, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टेलीमेट्री, स्पेस और मौसम विज्ञान में इसकी मजबूत स्थिति ने इसे AESA और उत्तम रडार, QRSAM, Su-30 MKI अपग्रेड, नेवल EW और काउंटर-ड्रोन सिस्टम जैसे बड़े भारतीय डिफेंस प्रोग्राम में शामिल कर दिया है।

    सितंबर 2025 तक लगभग 22 अरब रुपये की ऑर्डर बुक कई सालों तक रेवेन्यू की गारंटी देती है और नजदीकी भविष्य में ग्रोथ को सपोर्ट करती है। FY27-30 के दौरान ग्रोथ में तेजी की उम्मीद है, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म ऑर्डर पूरे होने लगेंगे, और AMPL पहले से ही QRSAM, उत्तम AESA, विरुपाक्ष रडार, हथियार-पता लगाने वाले रडार और EW सूट सहित प्रमुख प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड है।

    इसके लिए टार्गेट 1100 रुपये का है, जबकि शुक्रवार को इसका शेयर 966.80 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये मौजूदा भाव से करीब 14 फीसदी रिटर्न दे सकता है। 

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मिली मंजूरी का सीधा फायदा उठाने वाली कंपनी है, क्योंकि यह भारत में रडार, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मुख्य घरेलू सप्लायर के तौर पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।

    रडार, रेडियो और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए DAC से मिली 79,000 करोड़ रुपये की मंजूरी BEL के मेन पोर्टफोलियो से काफी मिलती-जुलती है, जहाँ इसके पास पहले से ही सर्विलांस रडार, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, हाई-फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और मिशन-क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साबित प्लेटफॉर्म मौजूद हैं।

    लॉइटरिंग म्यूनिशंस में उभरते मौके और बढ़ते एक्सपोर्ट ऑर्डर, घरेलू पाइपलाइन के अलावा ग्रोथ के नए रास्ते खोलते हैं। मजबूत ऑर्डर बुक, डिफेंस पब्लिक सेक्टर और आर्म्ड फोर्सेज प्रोग्राम्स के साथ गहरे जुड़ाव और बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फायदे के साथ, BEL अच्छी कमाई की संभावनाएँ देता है।

    इसके शेयर के लिए टार्गेट 500 रुपये का है, जबकि फिलहाल इसका रेट 403.30 रुपये पर है। यानी ये मौजूदा रेट से करीब 24 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है। 

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।" 

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)