IPO News: अगले हफ्ते कोल इंडिया की सब्सिडियरी समेत 4 कंपनियां ला रहीं आईपीओ, किसका GMP सबसे ज्यादा?

नई दिल्ली। अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया, विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल, यजुर फाइबर्स और भारत कोकिंग कोल के आईपीओ शामिल हैं। इन चारों में से तीन आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। वहीं एक आईपीओ मेनबोर्ड कैटेगरी का है। आगे जानिए चारों आईपीओ की डिटेल और सभी का जीएमपी।

गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया (Gabion Technologies India IPO) गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया का आईपीओ 6 जनवरी को खुलकर 8 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 76-81 रुपये है। ये आईपीओ एसएमई कैटेगरी का होगा, जिसमें लॉट साइज 1600 शेयरों की है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका GMP 27 रुपये चल रहा है। किसी भी कंपनी का GMP लिस्टिंग तक घट-बढ़ सकता है।

विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल (Victory Electric Vehicles International IPO) विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल का आईपीओ 7 जनवरी को खुलकर 9 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ में शेयरों का प्राइस 41 रुपये है। ये आईपीओ भी एसएमई कैटेगरी का होगा, जिसमें लॉट साइज 3000 शेयरों की है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका GMP 0 चल रहा है।

यजुर फाइबर्स (Yajur Fibres IPO) यजुर फाइबर्स का आईपीओ 7 जनवरी से 9 जनवरी तक के लिए खुलेगा। आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 168-174 रुपये है। ये आईपीओ भी एसएमई कैटेगरी का होगा, जिसमें लॉट साइज 800 शेयरों की है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका GMP 0 चल रहा है।