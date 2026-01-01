Language
    जनवरी 2026 में 10 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट; जानें कब-कब नहीं होगी ट्रेडिंग

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:06 AM (IST)

    नया साल 2026 शुरू हो गया है, और जनवरी में शेयर बाजार कई दिन बंद (Stock Market Holidays in January) रहेगा। इनमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण एक सा ...और पढ़ें

    जनवरी 2026 में कई दिन बंद रहेगा शेयर बाजार

    नई दिल्ली। नया साल शुरू हो गया है। नए साल 2026 की जनवरी में कई दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। हालांकि इनमें एक केवल एक ही दिन किसी पब्लिक हॉलिडे के कारण शेयर बाजार (Stock Market Holidays in January) बंद रहेगा। बाकी छुट्टियां शनिवार और रविवार की रहेंगी। आइए जानते हैं कि जनवरी में किस-किन दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी।

     ये रही पूरी छुट्टियों की लिस्ट

    दिनांक दिन कारण
    3 जनवरी शनिवार नियमित छुट्टी
    4 जनवरी रविवार नियमित छुट्टी
    10 जनवरी शनिवार नियमित छुट्टी
    11 जनवरी रविवार नियमित छुट्टी
    17 जनवरी शनिवार नियमित छुट्टी
    18 जनवरी रविवार नियमित छुट्टी
    24 जनवरी शनिवार नियमित छुट्टी
    25 जनवरी रविवार नियमित छुट्टी
    26 जनवरी सोमवार गणतंत्र दिवस
    31 जनवरी शनिवार नियमित छुट्टी

     अन्य महीनों में कब-कब है पब्लिक हॉलिडे

    1 होली 03-मार्च-26 मंगलवार
    2 श्री राम नवमी 26-मार्च-26 गुरुवार
    3 श्री महावीर जयंती 31-मार्च-26 मंगलवार
    4 गुड फ्राइडे 03-अप्रैल-26 शुक्रवार
    5 डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 14-अप्रैल-26 मंगलवार
    6 महाराष्ट्र दिवस 01-मई-26 शुक्रवार
    7 बकरी आईडी 28-मई-26 गुरुवार
    8 मुहर्रम 26-जून-26 शुक्रवार
    9 गणेश चतुर्थी 14-सितंबर-26 सोमवार
    10 महात्मा गांधी जयंती 02-अक्टूबर-26 शुक्रवार
    11 दशहरा 20-अक्टूबर-26 मंगलवार
    12 दिवाली बलिप्रतिपदा 10-नवंबर-26 मंगलवार
    13 प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव 24-नवंबर-26 मंगलवार
    14 क्रिसमस 25-दिसंबर-26 शुक्रवार

    ये छुट्टियों की लिस्ट शनिवार-रविवार के अलावा हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

