जनवरी 2026 में 10 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट; जानें कब-कब नहीं होगी ट्रेडिंग

नई दिल्ली। नया साल शुरू हो गया है। नए साल 2026 की जनवरी में कई दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। हालांकि इनमें एक केवल एक ही दिन किसी पब्लिक हॉलिडे के कारण शेयर बाजार (Stock Market Holidays in January) बंद रहेगा। बाकी छुट्टियां शनिवार और रविवार की रहेंगी। आइए जानते हैं कि जनवरी में किस-किन दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी।