    IPO News: आ रहा साल 2025 का आखिरी आईपीओ, पैसा रखें तैयार; कितना है GMP

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:22 AM (IST)

    अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में कम हलचल रहेगी, मेनबोर्ड पर कोई नया आईपीओ (Upcoming IPO) नहीं आएगा। हालांकि, गुजरात किडनी की लिस्टिंग होगी। एसएमई सेगमे ...और पढ़ें

    आ रहा साल 2025 का आखिरी आईपीओ

    नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में आने वाले हफ्ते में ज्यादा हलचल नहीं दिखेगी। अगले हफ्ते मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ नहीं आएगा। हालांकि, हफ्ते की शुरुआत में गुजरात किडनी, जो कि एक मेनबोर्ड कंपनी है, उसकी लिस्टिंग होने वाली है। SME सेगमेंट में भी सिर्फ एक नया आईपीओ आने वाला है।
    एसएमई कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर बुधवार 31 दिसंबर2025 को अपना IPO लॉन्च करेगी, जबकि EPW इंडिया, डाचेपल्ली पब्लिशर्स, श्याम धानी इंडस्ट्रीज और सुंदरेक्स ऑयल कंपनी समेत कई SME कंपनियों की लिस्टिंग मंगलवार, 30 दिसंबर को होने वाली हैं, जिसके बाद जनवरी की शुरुआत तक लिस्टिंग का एक बिजी शेड्यूल रहेगा।

    साल का आखिरी IPO

    भारत की एक डायग्नोस्टिक चेन, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, बुधवार, 31 दिसंबर, 2025 को अपना IPO लॉन्च करने जा रही है। यह इश्यू शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को बिडिंग के लिए बंद हो जाएगा। कंपनी 4.1 मिलियन इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू के जरिए ₹36.89 करोड़ जुटाएगी।

    कितना है प्राइस बैंड?

    मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड ₹85 से ₹90 प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें लॉट साइज 1,600 शेयरों की है। इस IPO में हिस्सा लेने के लिए निवेशकों को कम से कम ₹2,88,000 का निवेश करना होगा।

    कब होगी लिस्टिंग?

    शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 5 जनवरी, 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है। इक्विटी शेयर मंगलवार, 6 जनवरी, 2025 तक निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने की संभावना है। कंपनी का स्टॉक बुधवार, 7 जनवरी, 2025 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है।

    कितना चल रहा है GMP?

    इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के आईपीओ का GMP जीरो है। मगर लिस्टिंग तक किसी कंपनी के आईपीओ का जीएमपी बढ़ या घट सकता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

