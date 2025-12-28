IPO News: आ रहा साल 2025 का आखिरी आईपीओ, पैसा रखें तैयार; कितना है GMP

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में आने वाले हफ्ते में ज्यादा हलचल नहीं दिखेगी। अगले हफ्ते मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ नहीं आएगा। हालांकि, हफ्ते की शुरुआत में गुजरात किडनी, जो कि एक मेनबोर्ड कंपनी है, उसकी लिस्टिंग होने वाली है। SME सेगमेंट में भी सिर्फ एक नया आईपीओ आने वाला है।

एसएमई कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर बुधवार 31 दिसंबर2025 को अपना IPO लॉन्च करेगी, जबकि EPW इंडिया, डाचेपल्ली पब्लिशर्स, श्याम धानी इंडस्ट्रीज और सुंदरेक्स ऑयल कंपनी समेत कई SME कंपनियों की लिस्टिंग मंगलवार, 30 दिसंबर को होने वाली हैं, जिसके बाद जनवरी की शुरुआत तक लिस्टिंग का एक बिजी शेड्यूल रहेगा।

साल का आखिरी IPO भारत की एक डायग्नोस्टिक चेन, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, बुधवार, 31 दिसंबर, 2025 को अपना IPO लॉन्च करने जा रही है। यह इश्यू शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 को बिडिंग के लिए बंद हो जाएगा। कंपनी 4.1 मिलियन इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू के जरिए ₹36.89 करोड़ जुटाएगी।

कितना है प्राइस बैंड? मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड ₹85 से ₹90 प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें लॉट साइज 1,600 शेयरों की है। इस IPO में हिस्सा लेने के लिए निवेशकों को कम से कम ₹2,88,000 का निवेश करना होगा।