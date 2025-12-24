बाजार को नहीं भाया भाविश का बड़बोलापन! एक साल में शेयर 62% टूटा; लोप्रोफाइल एथर ने 7 महीने में ही दोगुना कर दिया पैसा

नई दिल्ली। ओला और एथर भारत की दो प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियां हैं। लंबे समय तक ओला भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी रही। मगर अब ये पिछड़ चुकी है। नवंबर में टीवीएस मोटर नंबर 1 रही। इससे पहले अक्टूबर का महीना एथर के लिए दो वजहों से खास रहा था।

पहला, इसने मार्केट-कैप के मामले में ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया, और दूसरा, इसने अपना 500,000वां इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाकर एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। वहीं शेयर के मामले में भी एथर, ओला से कहीं बेहतर रही है। आइए जानते हैं दोनों के शेयर का परफॉर्मेंस।

ओला ने डुबोया पैसा बीते 1 साल में ओला का शेयर बुरी तरह गिरा है। 1 साल में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (OLA Electric Mobility Share Price) के शेयर में 62.4 फीसदी की कमजोरी आई है। साल 2025 में अब तक ये शेयर 59.3 फीसदी फिसला है।

ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल अपने एग्रेसिव बयानों के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल उन्होंने लोगों से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कही थी। मगर उनकी खुद की कंपनी का बुरा हो गया। वे बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं। जैसे कि गीगाफैक्ट्री लगाना, मगर परफॉर्मेंस के मामले में ओला नाकाम रही है। इसके स्कूटरों को कई लोगों ने आग लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो शेयर कीं।

खुद को सोशल मीडिया पर एक्टिव रखकर एक सेलिब्रिटी की तरह पेश करने वाले अग्रवाल की कंपनी ने निवेशकों का पैसा भी डुबो दिया। वहीं इसके मुकाबले ओला की प्रतिद्वंदी एथर ने चुपचाप काम करते हुए ग्रोथ हासिल की, अपनी सेल्स बढ़ाई और नतीजे में इसके शेयर ने भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया।





विवादों में घिरी रही ओला ओला पर फर्जी सेल्स डेटा पेश करने का आरोप लगा

खराब सेल्स को लेकर कंपनी घेरे में रही

ओला के IPO को शुरू में संभावित रूप से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाला माना गया था

ओला पर साउथ कोरिया की LG एनर्जी सॉल्यूशन ने आरोप लगाए कि इसने LG के एक पुराने रिसर्चर से प्रोप्राइटरी पाउच सेल बैटरी टेक्नोलॉजी ली थी

एथर ने किया मालामाल एथर की लिस्टिंग इसी साल 6 मई को हुई थी। एथर की लिस्टिंग 321 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले BSE पर 326.05 रुपये पर हुई थी। बीएसई पर उस दिन ये 302.30 रुपये पर बंद हुआ। मगर तब से अब तक फिर शेयर ने काफी बढ़ोतरी हासिल की है और ये अब 735.70 रुपये पर पहुंच गया है। यानी इसने 6 मई के क्लोजिंग प्राइस से 143.4 फीसदी रिटर्न हासिल किया है।