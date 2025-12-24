Share Market Holiday: साल के आखिरी सप्ताह में कितने दिन बंद रहेगा बाजार? 25 दिसंबर को छुट्टी फिर 'सैंडविच सेशन'

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार साल के आखिरी दिनों में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और लाखों निवेशकों ने मार्केट में अपनी पॉजिशन बनाकर रखी हैं। लेकिन, ध्यान रखें क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को शेयर मार्केट (Share Market Holiday) बंद रहेगा और इस बीच बाजार में सैंडविच सेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में मार्केट में नए सौदे छुट्टियों को देखते हुए बनाएं। स्टॉक एक्सचेंज के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, क्रिसमस (Christmas Holiday) के दिन गुरुवार, 25 दिसंबर को शेयर बाज़ार बंद रहेंगे।

25 दिसंबर के बाद, शुक्रवार 26 दिसंबर को बाजार फिर से खुलेंगे और शनिवार व रविवार को फिर बंद रहेंगे। ऐसे में गुरुवार और शनिवार-रविवार के बीच का कारोबारी सत्र, सैंडविच सेशन कहलाएगा। इक्विटी और कमोडिटी दोनों बाजार रहेंगे बंद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLBs), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर पूरे दिन बंद रहेगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट भी सुबह और शाम दोनों सेशन के लिए बंद रहेगा। BSE, NSE और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग शुक्रवार, 26 दिसंबर को फिर से शुरू होगी।