Share Market Holiday: साल के आखिरी सप्ताह में कितने दिन बंद रहेगा बाजार? 25 दिसंबर को छुट्टी फिर 'सैंडविच सेशन'

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    Share Market Holiday: 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद शुक्रवार 26 दिसंबर को मार्केट फिर से खुलेगा और शनिवार व रविवार क ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार साल के आखिरी दिनों में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और लाखों निवेशकों ने मार्केट में अपनी पॉजिशन बनाकर रखी हैं। लेकिन, ध्यान रखें क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को शेयर मार्केट (Share Market Holiday) बंद रहेगा और इस बीच बाजार में सैंडविच सेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में मार्केट में नए सौदे छुट्टियों को देखते हुए बनाएं। स्टॉक एक्सचेंज के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, क्रिसमस (Christmas Holiday) के दिन गुरुवार, 25 दिसंबर को शेयर बाज़ार बंद रहेंगे।

    25 दिसंबर के बाद, शुक्रवार 26 दिसंबर को बाजार फिर से खुलेंगे और शनिवार व रविवार को फिर बंद रहेंगे। ऐसे में गुरुवार और शनिवार-रविवार के बीच का कारोबारी सत्र, सैंडविच सेशन कहलाएगा।

    इक्विटी और कमोडिटी दोनों बाजार रहेंगे बंद

    इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोर्रोइंग (SLBs), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर पूरे दिन बंद रहेगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट भी सुबह और शाम दोनों सेशन के लिए बंद रहेगा। BSE, NSE और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग शुक्रवार, 26 दिसंबर को फिर से शुरू होगी।

    2026 की हॉलिडे लिस्ट

    इस बीच, NSE ने 2026 के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। स्टॉक मार्केट साल में कुल 15 दिनों तक बंद रहेंगे, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से होगी। इनमें से चार छुट्टियां शनिवार या रविवार को पड़ेंगी, जब वैसे भी मार्केट बंद रहते हैं।

    मार्च में सबसे ज़्यादा छुट्टियां होंगी, होली (3 मार्च), श्री राम नवमी (26 मार्च) और श्री महावीर जयंती (31 मार्च) के कारण बाज़ार तीन दिन बंद रहेंगे। फरवरी, जुलाई और अगस्त में कोई प्रभावी मार्केट हॉलिडे नहीं होगा क्योंकि इन महीनों में राष्ट्रीय छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन रविवार, 8 नवंबर को होगा।

