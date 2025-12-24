Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Year Ender 2025: आ गई 10 सबसे अमीर देशों की नई लिस्ट, किस नंबर पर है अपना भारत?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    दुनिया के सबसे अमीर देशों (Top 10 Richest Countries in 2025) में लिकटेंस्टीन नंबर एक पर है। अन्य 10 अमीर देशों में कतर, नॉर्वे, गुयाना, आयरलैंड और ब्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में लिकटेंस्टीन नंबर 1

    नई दिल्ली। जब आप दुनिया के सबसे अमीर देशों (Top 10 Richest Countries in 2025) के बारे में सोचते होंगे, तो आपके दिमाग में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) आती होगी। हालांकि GDP से ये पता लगता है कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। लेकिन जीडीपी से असल में यह नहीं पता चलता कि किसी देश के नागरिकों का जीवन कितना आरामदायक है। असल में कोई देश बहुत अमीर हो सकता है और फिर भी वहां के लोगों का जीवन स्तर हल्का हो सकता है।
    इसलिए, परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के हिसाब से एडजस्ट की गयी प्रति व्यक्ति GDP (प्रति व्यक्ति आय) नागरिकों की स्थिति मापने का सही तरीका माना जाता है। यह तरीका संपत्ति को प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटता है और इसमें रहने की लागत, कीमतें और आबादी का साइज भी शामिल होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये हैं साल 2025 में दुनिया के 10 सबसे अमीर देश (प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से)

    क्रम संख्या देश प्रति व्यक्ति आय (डॉलर में)
    1. लिकटेंस्टीन 201,112.3
    2. सिंगापुर 156,969.1
    3. लक्समबर्ग 152,394.6
    4. आयरलैंड 147,178.2
    5. मकाऊ एसएआर 132,648.3
    6. कतर 122,283.2
    7. नॉर्वे 106,694.1
    8. स्विट्ज़रलैंड 97,659.2
    9. ब्रुनेई दारुस्सलाम 94,472.4
    10. गुयाना 94,189.3

    भारत का कौन-सा नंबर?

    प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नंबर बहुत पीछे है। सितंबर 2025 तक, भारत की प्रति व्यक्ति GDP नॉमिनल टर्म्स में $2,880 और PPP के हिसाब से एडजस्ट करने पर $12,130 है। इससे भारत लगभग 200 देशों में से प्रति व्यक्ति आय रैंकिंग में दुनिया भर में लगभग 124वें नंबर पर आता है।
    मगर कुल इकोनॉमी साइज के मामले में भारत की एक अलग कहानी है। कुल GDP के मामले में, भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है और सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है।

    दुनिया का सबसे नया देश सबसे पीछे

    2025 की प्रति व्यक्ति GDP रैंकिंग के अनुसार, दक्षिण सूडान सबसे नीचे है, जो कि दुनिया का सबसे नया देश भी है। ये साल 2011 में सूडान से अलग होकर वजूद में आया था। इसकी प्रति व्यक्ति GDP (PPP) सिर्फ $716.25 है, जो इसे इस पैमाने पर दुनिया का सबसे गरीब देश बनाता है।


    ये भी पढ़ें - इस अमीर भारतीय की अरबपति पत्नी ने पहनी 126 करोड़ रुपये की अंगूठी, जड़ा है बेशकीमती और नायाब हीरा

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US