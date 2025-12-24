इस अमीर भारतीय की अरबपति पत्नी ने पहनी 126 करोड़ रुपये की अंगूठी, जड़ा है बेशकीमती और नायाब हीरा

नई दिल्ली। अदार पूनावाला की गिनती भारत के टॉप अरबपतियों में होती है। अदार एक भारतीय अरबपति बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO और पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन हैं।

उनकी पत्नी है नताशा पूनावाला, जो अपने शानदार स्टाइल और लग्जरी के शौक के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में, एक इवेंट में नताशा (Natasha Poonawalla Ring) एक दुर्लभ गुलाबी हीरे की अंगूठी पहने नजर आईं, जो कभी फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट के पास था।

अंगूठी में लगे हैं ढेर सारे हीरे नताशा ने जो अंगूठी पहनी है, उसे मैरी-थेरेसे पिंक डायमंड रिंग (Marie-Thérèse Pink Diamond Ring) के नाम से जाना जाता है। इस शानदार पीस का एक खास इतिहास है, क्योंकि यह कभी महारानी मैरी एंटोनेट की थी। अंगूठी के बीच में 10.38 कैरेट का फैंसी पर्पल और पिंक मॉडिफाइड काइट ब्रिलियंट-कट हीरा लगा है।

अंगूठी के चारों ओर गोल हीरे लगे हैं और यह एक ब्लैक प्लेटिनम बैंड में जड़ी है, जो 17 हीरों से सजा हुआ है।

1996 में बिक गई अंगूठी लग्जरी ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज के अनुसार, बीच का हीरा मध्य 18वीं सदी का है और यह रानी मैरी एंटोनेट की बेटी डचेस मैरी-थेरेस डी'एंगौलेमे को विरासत में मिला था। यह अंगूठी कई सालों तक शाही परिवार के पास रही और आखिर में साल 1996 में इसे बेच दिया गया।