इस अमीर भारतीय की अरबपति पत्नी ने पहनी 126 करोड़ रुपये की अंगूठी, जड़ा है बेशकीमती और नायाब हीरा
अदार पूनावाला की पत्नी नताशा पूनावाला (Natasha Poonawalla Ring) हाल ही में एक इवेंट में दुर्लभ गुलाबी हीरे की अंगूठी पहने नजर आईं, जो कभी फ्रांस की आख ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अदार पूनावाला की गिनती भारत के टॉप अरबपतियों में होती है। अदार एक भारतीय अरबपति बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO और पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन हैं।
उनकी पत्नी है नताशा पूनावाला, जो अपने शानदार स्टाइल और लग्जरी के शौक के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में, एक इवेंट में नताशा (Natasha Poonawalla Ring) एक दुर्लभ गुलाबी हीरे की अंगूठी पहने नजर आईं, जो कभी फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट के पास था।
अंगूठी में लगे हैं ढेर सारे हीरे
नताशा ने जो अंगूठी पहनी है, उसे मैरी-थेरेसे पिंक डायमंड रिंग (Marie-Thérèse Pink Diamond Ring) के नाम से जाना जाता है। इस शानदार पीस का एक खास इतिहास है, क्योंकि यह कभी महारानी मैरी एंटोनेट की थी। अंगूठी के बीच में 10.38 कैरेट का फैंसी पर्पल और पिंक मॉडिफाइड काइट ब्रिलियंट-कट हीरा लगा है।
अंगूठी के चारों ओर गोल हीरे लगे हैं और यह एक ब्लैक प्लेटिनम बैंड में जड़ी है, जो 17 हीरों से सजा हुआ है।
1996 में बिक गई अंगूठी
लग्जरी ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज के अनुसार, बीच का हीरा मध्य 18वीं सदी का है और यह रानी मैरी एंटोनेट की बेटी डचेस मैरी-थेरेस डी'एंगौलेमे को विरासत में मिला था। यह अंगूठी कई सालों तक शाही परिवार के पास रही और आखिर में साल 1996 में इसे बेच दिया गया।
कितनी है अंगूठी की कीमत?
मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर जोएल आर्थर रोसेन्थल ने हीरे के लिए एक नया बैंड बनाया। 17 जून, 2025 को, यह अंगूठी न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज की मैग्निफिसेंट ज्वेल्स सेल में $13,980,000 (लगभग ₹1,25,10,83,959) में बिकी।
सीरम इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं नताशा?
नताशा खुद भी एक कारोबारी हैं। वह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वे साथ ही शिक्षा और हेल्थकेयर के लिए विलू पूनावाला चैरिटेबल फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। वह नीदरलैंड्स में पूनावाला साइंस पार्क की डायरेक्टर और ब्रिटिश एशियन चिल्ड्रन्स प्रोटेक्शन फंड की चेयरपर्सन भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नताशा की नेटवर्थ 600 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।