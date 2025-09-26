Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16286 रुपये के भाव पर मारुति सुजुकी के शेयर, क्या करना चाहिए नई खरीदारी, और कहां तक जा सकता है प्राइस

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:55 PM (IST)

    Maruti Suzuki Share Price मारुति सुजुकी के शेयरों में 18 अगस्त से तेजी का सिलसिला जारी है। इस दौरान कंपनी के शेयर 13703 रुपये से 16286 रुपये पर आ गए हैं। एक महीने में कंपनी के शेयर 27 फीसदी तक चढ़ चुके हैं। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को और तेजी की उम्मीद है इसलिए मारुति के शेयरों पर 18900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर एक महीने में कंपनी के शेयर 27 फीसदी तक चढ़ चुके हैं।

    नई दिल्ली। 26 सितंबर को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों ( Maruti Suzuki Share Price)  पर कोई आंच नहीं आई। देश की इस दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी के स्टॉक्स हल्की तेजी के साथ 16286 रुपये के स्तर पर ही बंद हुए। खास बात है कि पिछले एक महीने से लगातार मारुति के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयरों में तेजी का यह सिलसिला 18 अगस्त से शुरू हुआ जब जीएसटी रिफॉर्म (GST Reforms) का ऐलान हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    18 अगस्त को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के शेयर 13703 रुपये पर खुले और 9 फीसदी की तेजी के साथ 14125 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 27 फीसदी तक चढ़ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि यहां से और कितनी तेजी बाकी है व क्या नई खरीदारी करना चाहिए।

    मारुति के शेयरों पर टारगेट प्राइस

    देश-विदेश के दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज मारुति सुजुकी के शेयरों पर बुलिश है क्योंकि कारों पर जीएसटी की दरें कम होने का सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को मिलने की उम्मीद है, और यह कंपनी के सेल्स से देखने को भी मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन मारुति की 30000 कारें बुक हुईं और और यह आंकड़ा अब काफी बढ़ चुका है।

    -मारुति के शेयरों पर गोल्डमैन सैस रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 18,900 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

    -वहीं, घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने मारुति सुजुकी के शेयर पर खरीदी की सलाह बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को ₹14,250 से बढ़ाकर ₹18,050 कर दिया है।

    इतने महंगे भाव पर करना चाहिए खरीदारी?

    चूंकि, मारुति सुजुकी के शेयर लगातार चढ़े जा रहे हैं इसलिए निवेशक नई खरीदारी को लेकर थोड़ा डर रहे हैं। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि टेक्निकल चार्ट पर शेयरों के ओवरबॉट होने के बावजूद और अधिक तेजी की संभावना है।

    ये भी पढ़ें- रतन टाटा के जाने के बाद 4 साल के सबसे खराब हालत में पहुंची TCS, क्या है लगातार शेयर गिरने की वजह

    आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस. पटेल के अनुसार, मारुति के शेयर वीकली टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में उच्च स्तरों पर खरीदारी सतर्कता से करना चाहिए। एक्सपर्ट ने कहा कि मारुति के शेयरों हर गिरावट पर खरीदारी एक सही रणनीति होगी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)