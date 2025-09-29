Mahindra ने सैम्पो की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का किया एलान, इस कंपनी से किया शेयर खरीद समझौता

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra Share Price) ने सैम्पो रोसेनल्यू ओवाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी टेरा यातिरिम टेक्नोलोजी होल्डिंग एनोनिम सिरकेटी को बेचने का समझौता किया है। इस सौदे के बाद सैम्पो महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं रहेगी। कंपनी ने दीर्घकालिक सफलता के लिए नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह विनिवेश योजना बनाई है।

नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra Share Price) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने सैम्पो रोसेनल्यू ओवाई (Sampo Rosenlew Oy) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए टेरा यातिरिम टेक्नोलोजी होल्डिंग एनोनिम सिरकेटी (TERA) के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है।

इस लेनदेन के पूरा होने के बाद, सैम्पो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं रहेगी। कंपनी के लिए दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने वाले नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एमएंडएम ने इस विनिवेश की योजना बनाई है, ताकि सैम्पो अपनी समृद्ध विरासत और फिनिश बाजार की समझ के आधार पर नवाचार और विकास के लिए नए रास्ते तलाश सके।

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, "सैम्पो ने एमएंडएम समूह का हिस्सा बनने के बाद से ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सैम्पो द्वारा विकसित कुछ तकनीकों ने एमएंडएम की कृषि मशीनरी क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" सैम्पो रोसेनल्यू ओवाई की स्थापना 1853 में उच्च गुणवत्ता वाले कंबाइन हार्वेस्टर और वानिकी मशीनों के निर्माण के लिए की गई थी। इसका विनिर्माण केंद्र पोरी, फिनलैंड में है ।

दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी, एमएंडएम, भारत में कृषि उपकरण, यूटिलिटी वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखती है। नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी इसकी अच्छी-खासी उपस्थिति है।