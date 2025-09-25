गुजरात की इस कंपनी के शेयर ने मचाया धमाल, गिरते बाजार में 15% तक उछला, 55 रुपये है भाव

माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर इंट्रा डे में 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। इस कंपनी के शेयर सुबह 47.50 रुपये पर खुले और 54.42 रुपये का हाई लगा दिया। माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर कोरोना काल के बाद अगस्त 2020 में बाजार में लिस्ट हुए थे। हालांकि पिछले 5 सालों में इन शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लगातार 6वें दिन गिरावट (Share Market Down Today) के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक इस मंदी में भी बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। भारी बढ़त के साथ कारोबार करने वाले इन शेयरों में माधव कॉपर लिमिटेड (Madhav Copper Ltd Share) के स्टॉक भी शामिल हैं, जो इंट्रा डे में 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। इस कंपनी के शेयर सुबह 47.50 रुपये पर खुले और 54.42 रुपये का हाई लगा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात है कि माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर कोरोना काल के बाद अगस्त 2020 में बाजार में लिस्ट हुए थे। हालांकि, पिछले 5 सालों में इन शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन पिछले एक साल में 40 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं।

किस भाव पर लिस्ट हुए थे शेयर माधव कॉपर लिमिटेड के स्टॉक अगस्त 2020 में लिस्ट हुए थे उस वक्त एक शेयर की कीमत 78 रुपये थी और अब भी भाव 52 रुपये के आसपास है। ऐसे में अब भी इस कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।