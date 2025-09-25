Language
    गुजरात की इस कंपनी के शेयर ने मचाया धमाल, गिरते बाजार में 15% तक उछला, 55 रुपये है भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:29 AM (IST)

    माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर इंट्रा डे में 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। इस कंपनी के शेयर सुबह 47.50 रुपये पर खुले और 54.42 रुपये का हाई लगा दिया। माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर कोरोना काल के बाद अगस्त 2020 में बाजार में लिस्ट हुए थे। हालांकि पिछले 5 सालों में इन शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

    माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर 15 फीसदी तक चढ़ गए।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में लगातार 6वें दिन गिरावट (Share Market Down Today) के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक इस मंदी में भी बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। भारी बढ़त के साथ कारोबार करने वाले इन शेयरों में माधव कॉपर लिमिटेड (Madhav Copper Ltd Share) के स्टॉक भी शामिल हैं, जो इंट्रा डे में 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। इस कंपनी के शेयर सुबह 47.50 रुपये पर खुले और 54.42 रुपये का हाई लगा दिया।

    खास बात है कि माधव कॉपर लिमिटेड के शेयर कोरोना काल के बाद अगस्त 2020 में बाजार में लिस्ट हुए थे। हालांकि, पिछले 5 सालों में इन शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन पिछले एक साल में 40 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं।

    किस भाव पर लिस्ट हुए थे शेयर

    माधव कॉपर लिमिटेड के स्टॉक अगस्त 2020 में लिस्ट हुए थे उस वक्त एक शेयर की कीमत 78 रुपये थी और अब भी भाव 52 रुपये के आसपास है। ऐसे में अब भी इस कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    माधव कॉपर लिमिटेड कॉपर लिमिटेड, गुजरात स्थित माधव समूह का हिस्सा है। यह कंपनी एनामेल्ड और सबमर्सिबल तारों का निर्माण और व्यापार करता है। इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू घरेलू बाजार से आता है जबकि 4 फीसदी राजस्व निर्यात से आता है। माधव कॉपर लिमिटेड का कुल मार्केट कैप 144 करोड़ रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)