रिकॉर्ड हाई की ओर LIC के शेयर, 924 रुपये से और कितना बढ़ेगा भाव, 5 ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए नए टारगेट प्राइस
बेहतर तिमाही नतीजे जारी करने के बाद LIC के शेयर 7 नवंबर को कमजोर बाजार में भी 4 फीसदी तक चढ़ गए। दरअसल, Q2 रिजल्ट के बाद 5 ब्रोकरेज फर्म ने एलआईसी के शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा टारगेट 1111 रुपये प्रति शेयर का है।
नई दिल्ली। एलआईसी के शेयरों (LIC Share Price) ने 7 नवंबर को बुरी तरह गिरे बाजार में 4 फीसदी से ज्यादा तेजी दिखाई है। भारतीय जीवन बीमा के स्टॉक्स में यह तेजी तिमाही नतीजों के बाद आई है। दरअसल, एलआईसी ने Q2 में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं और इसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने एलआईसी के शेयरों पर टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को एलआईसी के शेयर 910 रुपये पर खुले और 936.95 रुपये का हाई लगा दिया। एलआईसी के शेयरों ने क्लोजिंग 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 924.15 रुपये पर दी।
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 6 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और इसमें कंपनी ने बताया कि Q2 में उसे 10,053.39 करोड़ रुपये का स्टैंटलोन नेट प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 7,620.86 करोड़ रुपये के मुनाफे से 32 प्रतिशत ज्यादा है।
ब्रोकरेज फर्म ने LIC पर दिए बड़े टारगेट प्राइस
- घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने एलआईसी के शेयरों पर 1,111 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'BUY' रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि शेयर अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 24 प्रतिशत का उछाल दिखा सकता है।
- मोतीलाल ओसवाल ने भी एलआईसी के शेयर पर 1080 रुपये टारगेट के साथ 'BUY' रेटिंग दी है। ऐसे में यह शेयर पिछले क्लोजिंग प्राइस से 20.5 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त दिखा सकता है।
- HDFC सिक्योरिटीज ने भी 'ADD' रेटिंग बरकरार रखते हुए एलआईसी के शेयरों पर 1,065 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने स्टॉक पर 'Market-Perform' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,070 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
- आखिरी में ब्रोकरेज हाउस Emkay ने एलआईसी के शेयरों पर 'ADD' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹1,100 प्रति शेयर कर दिया है।
रिकॉर्ड हाई से नीचे LIC के शेयर
एलआईसी के शेयरों की लिस्टिंग साल 2022 में 872 रुपये पर हुई थी, लेकिन इसके बाद शेयरों में लगातार गिरावट हावी रही और 530 रुपये का लो लगाया। फिर एलआईसी के शेयरों ने बड़ी तेजी दिखाई और पिछले साल अगस्त में 1222 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा दिया। फिलहाल, एलआईसी के शेयरों का मौजूदा भाव 924.15 रुपये है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
