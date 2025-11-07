रिकॉर्ड हाई की ओर LIC के शेयर, 924 रुपये से और कितना बढ़ेगा भाव, 5 ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए नए टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। एलआईसी के शेयरों (LIC Share Price) ने 7 नवंबर को बुरी तरह गिरे बाजार में 4 फीसदी से ज्यादा तेजी दिखाई है। भारतीय जीवन बीमा के स्टॉक्स में यह तेजी तिमाही नतीजों के बाद आई है। दरअसल, एलआईसी ने Q2 में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं और इसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने एलआईसी के शेयरों पर टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को एलआईसी के शेयर 910 रुपये पर खुले और 936.95 रुपये का हाई लगा दिया। एलआईसी के शेयरों ने क्लोजिंग 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 924.15 रुपये पर दी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 6 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और इसमें कंपनी ने बताया कि Q2 में उसे 10,053.39 करोड़ रुपये का स्टैंटलोन नेट प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 7,620.86 करोड़ रुपये के मुनाफे से 32 प्रतिशत ज्यादा है।