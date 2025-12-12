LIC ने एक झटके में TATA की इस कंपनी के खरीद लिए 450000 शेयर, हिस्सेदारी 5% के पार; शेयरों में आएगी तेजी?

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने टाटा ग्रुप की एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। शुक्रवार को इसकी जानकारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई है। दरअसल, LIC ने टाटा ग्रुप की TATA Power में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। सरकारी बीमा कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 फीसदी के पार कर दी है। अब इस खबर के बाद दोनों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।



एक्सचेंज फाइलिंग मेंं दी गई जानकारी के अनुसार LIC ने टाटा पावर में फ्रेश 0.014% शेयरों की खरीदारी की है। इनकी संख्या 450000 है। यानी LIC ने टाटा पावर में 450000 नए शेयर खरीदे हैं। नई खरीदारी के बाद टाटा पावर में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

TATA Power में LIC की 5.009% हिस्सेदारी नई खरीदारी के बाद टाटा पावर में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.995% से बढ़कर 5.009% हो गई है। एलआईसी ने 450000 फ्रेश शेयर खरीदें हैं। पहले से ही उसके पास TATA Power के 15,96,13,645 शेयर थे। नए शेयर खरीदने के बाद LIC के पास टाटा पावर के कुल 16,00,63,645 शेयर हो गए हैं।



5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी होने पर कंपनी को इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग को देनी होती है। एलआईसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम SEBI नियमों के तहत किसी लिस्टेड कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर रखने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी जानकारी भेज रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम अपनी DP IDs, क्लाइंट IDs और PAN नंबर भी दे रहे हैं।"

शेयरों में दिखी तेजी शुक्रवार को टाटा पावर और एलाआईसी दोनों के शेयरों में तेजी देखी गई। 12 दिसंबर को NSE पर LIC के शेयर 1.10 % की बढ़ोतरी के साथ 867.60 रुपये के स्तर पर क्लोज हुए। वहीं, TATA Power के शेयर 0.42 फीसदी बढ़कर 381.95 रुपये के स्तर पर क्लोज हुए।



अब सोमवार को बाजार खुलते ही LIC और TATA Power के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशक दोनों ही शेयरों पर नजरे गड़ाए बैठे हुए है।