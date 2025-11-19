कौन है TINA, जिसकी वजह से बढ़ रहे LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के भाव, खराब नतीजों के बावजूद खरीद रहे हैं लोग

नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों (LG Electronics India Shares) में दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है, और 19 नवंबर को कंपनी के शेयर 4% के उछाल के साथ 1,691 रुपये पर पहुंच गए। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टेनली ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों पर "ओवरवेट" रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। हालांकि, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे फिर भी शेयरों में TINA फैक्टर के चलते तेजी जारी है।

दूसरी तिमाही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 27.3% गिरकर ₹389 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹536 करोड़ था। इस तिमाही के दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹6,174 करोड़ रहा, जबकि यह पिछली तिमाही के ₹6,263 करोड़ से 0.7% कम रहा।

क्या है TINA फैक्टर दरअसल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया अपने सेक्टर में मार्केट में लिस्टेड अकेला प्लेयर है, जो होम अप्लायंसेस की विस्तृत ऋंखला (टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत अन्य प्रोडक्ट्स) प्रस्तुत करता है। इसका कोई विकल्प (TINA- There is no Alternative) नहीं होने के चलते इस कंपनी में बने रहना निवेशकों की एक लिहाज से मजबूरी हो सकती है।

ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस जेपी मॉर्गन ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के स्टॉक्स पर 1920 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि शेयरों का मौजूदा भाव 1668 रुपये है। ब्रोकरेज ने कहा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत प्रमुख विदेशी बाजारों में से एक बना हुआ है, और यह मजबूत मार्जिन प्रदर्शन के कारण मुनाफे में काफी अधिक हिस्सेदारी रखता है।