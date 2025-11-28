Lenskart के शेयरों का क्या करें, बेचें या और खरीदें? 2 टारगेट के साथ ब्रोकरेज ने निवेशकों को दी ये सलाह

नई दिल्ली। लेंसकार्ट के शेयरों (Lenskart Share Price) में पैसा लगाने वाले निवेशक लिस्टिंग से खुश नहीं हुए और इसके बाद भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। ऐसे में शेयरों के भविष्य को लेकर शेयरधारक परेशान हैं। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड पर कवरेज शुरू किया है, और इसे खरीदने की सलाह दी है। दरअसल,जेफ़रीज़ को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत में लेंसकार्ट का बिजनेस अच्छा रहेगा। वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 28 के बीच लेंसकार्ट के एडजस्टेड EBITDA को 50 प्रतिशत से ज्यादा CAGR पर जाने की संभावना है।

लेंसकार्ट के शेयरों की लिस्टिंग इश्यू प्राइस 402 रुपये से नीचे 3 फीसदी के नुकसान के साथ 390 रुपये पर हुई। इसके बाद कंपनी के शेयरों ने 438 रुपये का हाई लगाया और फिलहाल इंट्रा डे में 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 424 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

लेंसकार्ट के शेयरों पर टारगेट जेफरीज इंडिया ने लेंसकार्ट के शेयरों पर 500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो पिछली क्लोजिंग प्राइस से 23 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बुल केस सेनेरियो में यह शेयर 560 रुपये तक पहुंच सकता है।