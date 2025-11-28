टैरिफ में कम बढ़ोतरी होने से गिरे इस महारत्न कंपनी के शेयर, सरकार ने नहीं मानी मांग, GAIL की थी ये डिमांड

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के शेयर 28 नवंबर को शुरुआती कारोबार में 6 फीसदी से ज्यादा गिर गए। इस सरकारी कंपनी के शेयरों में यह गिरावट सरकार के एक फैसले के कारण आई है। दरअसल, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसमिशन टैरिफ रिविजन ऑर्डर जारी किए और इसमें टैरिफ को उम्मीद से कम बढ़ाया गया है, इसलिए उम्मीद से कम टैरिफ वृद्धि के कारण गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर टूटे हैं। PNGRB ने कंपनी के ट्रांसमिशन शुल्क को 12% बढ़ाकर 65.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू कर दिया है।

25 नवंबर को गेल के शेयर (GAIL Share Price) 182 रुपये पर खुले और गिरकर 171.80 रुपये का लो लगा दिया। सरकार के टैरिफ से जुड़े फैसले पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के बिजनेस पर होने वाले असर को लेकर अपना नजरिया रखा है।

क्या हैं टैरिफ की नई दरें PNGRB द्वारा रिवाइज्ड टैरिफ के अनुसार नए ट्रांसमिशन टैरिफ को अब प्रति MMBtu ₹65.7 कर दिया है जो पहले ₹58.6 था, जबकि कंपनी की मांग थी कि इसे बढ़ाकर प्रति MMBtu ₹78 किया जाए। ऐसे में कंपनी ने टैरिफ में कुल 33% की बढ़ोतरी की मांग की थी लेकिन सरकार ने सिर्फ 12% की बढ़ोतरी की।

ब्रोकरेज ने क्या कहा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि यह शुल्क वृद्धि कंपनी द्वारा मांगी गई 20% वृद्धि (78 रुपये) से कम है। जेफरीज ने कहा कि रेगुलेटर अगले वित्त वर्ष 29 से प्रभावी टैरिफ संशोधन में वास्तविक पूंजीगत व्यय, परिचालन व्यय और ट्रांसमिशन लॉस पर विचार करेगा। ब्रोकरेज ने कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी मोटे तौर पर उसकी उम्मीदों के अनुरूप है।