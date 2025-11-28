Sudeep Pharma Share Price: 121 रुपये जीएमपी वाले आईपीओ ने मचाया तहलका, कितना हुआ निवेशकों को फायदा?

नई दिल्ली। सुदीप फर्मा के आईपीओ ने ग्रे मार्केट में कमाल का प्रदर्शन किया। ओपनिंग से पहले और अलॉटमेंट के बाद इसके जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निवेशक इसके जीएमपी को देखते हुए इसमें जमकर निवेश करने लगे।

निवेशकों के इस भरोसे को सुदीप फर्मा ने टूटने नहीं दिया। जीएमपी जैसे ही इसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई है। आइए जानते हैं कि इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को कितना मुनाफा हुआ है। Sudeep Pharma Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग? सुदीप फार्मा की लिस्टिंग से निवेशकों को छपड़ फाड़ मुनाफा हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 593 रुपये प्रति शेयर था। जबकि ये 730 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 137 रुपये प्रति शेयर या 23.10 फीसदी का मुनाफा मिला।