Sudeep Pharma Share Price: 121 रुपये जीएमपी वाले आईपीओ ने मचाया तहलका, कितना हुआ निवेशकों को फायदा?
सुदीप फार्मा का जीएमपी देख निवेशक इसके दीवाने बन गए थे। अलॉटमेंट के बाद इस आईपीओ के जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लिस्टिंग वाले दिन यानी 26 नवंबर सुबह 8.30 बजे ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 121 रुपये दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को कितना मुनाफा हुआ है।
नई दिल्ली। सुदीप फर्मा के आईपीओ ने ग्रे मार्केट में कमाल का प्रदर्शन किया। ओपनिंग से पहले और अलॉटमेंट के बाद इसके जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निवेशक इसके जीएमपी को देखते हुए इसमें जमकर निवेश करने लगे।
निवेशकों के इस भरोसे को सुदीप फर्मा ने टूटने नहीं दिया। जीएमपी जैसे ही इसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई है। आइए जानते हैं कि इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को कितना मुनाफा हुआ है।
Sudeep Pharma Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग?
सुदीप फार्मा की लिस्टिंग से निवेशकों को छपड़ फाड़ मुनाफा हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 593 रुपये प्रति शेयर था। जबकि ये 730 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 137 रुपये प्रति शेयर या 23.10 फीसदी का मुनाफा मिला।
कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा?
|
साल
|
रेवेन्यू
|
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
|
जून 2025 तक
|
124.9 करोड़ रुपये
|
31.3 करोड़ रुपये
|
वित्त वर्ष 2024-25
|
502 करोड़ रुपये
|
138.7 करोड़ रुपये
|
वित्त वर्ष 2023-24
|
459.3 करोड़ रुपये
|
133.2 करोड़ रुपये
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
428.7 करोड़ रुपये
|
62.3 करोड़ रुपये
सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी
|
प्राइस बैंड
|
563 रुपये से 593 रुपये
|
लॉट साइज
|
25 इक्विटी शेयर्स
|
फेस वैल्यू
|
1 रुपये
|
फ्रेश इश्यू
|
95 लाख रुपये के शेयर्स
|
ऑफर फोर सेल
|
13,490,726 शेयर्स
|
कब खुला?
|
21 नवंबर 2025
|
कब बंद हुआ?
|
25 नवंबर 2025
कंपनी क्या काम करती है?
सुदीप फार्मा की शुरुआत 1989 में हुई। ये मुख्य तौर पर फार्मा और न्यूट्रिशन फूड जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में है। इस कंपनी को इंटरनेशनल तौर पर पहचान मिली है। ये कंपनी आज लगभग 100 देशों में फैली हुई है। इनमें यूएसए, यूरोप, यूके इत्यादि शामिल हैं।
