Lenskart IPO Listing Price Prediction: लेंसकार्ट GMP ही नहीं ये चीजें भी डरा रहीं, सोमवार लिस्टिंग के दिन कितना होगा नुकसान?

नई दिल्ली। लेंसकार्टIPO बंद होने के बाद अब तो लोगों को अलॉटमेंट भी मिल चुका है। अब निवेशक लेंसकार्टIPO के सोमवार 10 नवंबर को लिस्टिंग का इतंजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कल लेंसकार्टआईपीओलिस्ट होगा तो उससे निवेशकों को कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। अभी तक GMP को गिरावट को लेकर ही चर्चा थी लेकिन अब ब्रोकरेज ने भी इस पर सेल रेटिंग दे दी है। चलिए (Lenskartipo listing price prediction) इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

लेंसकार्टIPO 31 अक्टूबर को खुला और 4 नवंबर को बंद हुआ था। पीयूष बंसल के नेतृत्व वाली आईवियररिटेलरलेंसकार्टसॉल्यूशंसआईपीओ को निवेशकों से गजब का रिस्पॉन्स मिला है। इस IPO को कुल मिलाकर 28.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस निर्गम में 9,97,61,257 शेयरों के मुकाबले 2,81,88,45,777 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

Lenskart GMP में लगातार गिरावट निवेशकों के अच्छे रिस्पॉन्स के बावजूद ग्रे मार्केट प्रीमियम (lenskart ipo gmp Crashes) में भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। लेंसकार्टसॉल्यूशंसआईपीओजीएमपी 90% से अधिक की गिरावट झेल रहा है। नॉनलिस्टेड शेयर डेटा पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, लेंसकार्टआईपीओजीएमपी रविवार सुबह 108 रुपये के उच्चतम स्तर से गिरकर लगभग 6.5 रुपये पर आ गया, जो लिस्टिंग से पहले कम मांग का संकेत है।

रविवार सुबह तक, नया जीएमपी 6.5 रुपये पर है, जो लेंसकार्ट के शेयर (Lenskart share price) के लगभग 408.5 रुपये पर लिस्ट होने के संकेत दे रहा है। यह प्राइस बैंड के अपर लिमिट पर 1.62 प्रतिशत का मामूली प्रीमियम दिखाता है।

GMP में गिरावट के अलावा निवेशकों को क्या डरा रहा लेंसकार्टआईपीओ को लेकर एक ब्रोकरेज ने भी निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रोकरेज का नाम एंबिट कैपिटल है। जिसने लेंसकार्टआईपीओ के लिए "सेल" रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने लेंसकार्ट शेयर के लिए ₹337 का टारगेटप्राइस तय किया है, जो IPO के टॉप-एंड प्राइस₹402 प्रति शेयर से 16 फीसदी की गिरावट दिखा रहा है।