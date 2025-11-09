Language
    Lenskart IPO Listing Price Prediction: लेंसकार्ट GMP ही नहीं ये चीजें भी डरा रहीं, सोमवार लिस्टिंग के दिन कितना होगा नुकसान?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    नई दिल्ली। लेंसकार्टIPO बंद होने के बाद अब तो लोगों को अलॉटमेंट भी मिल चुका है। अब निवेशक लेंसकार्टIPO के सोमवार 10 नवंबर को लिस्टिंग का इतंजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कल लेंसकार्टआईपीओलिस्ट होगा तो उससे निवेशकों को कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। अभी तक GMP को गिरावट को लेकर ही चर्चा थी लेकिन अब ब्रोकरेज ने भी इस पर सेल रेटिंग दे दी है। चलिए (Lenskart ipo listing price prediction) इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 

    लेंसकार्ट की कितने रुपये पर होगी लिस्टिंग, कितना होगा मुनाफा?

    लेंसकार्टIPO 31 अक्टूबर को खुला और 4 नवंबर को बंद हुआ था। पीयूष बंसल के नेतृत्व वाली आईवियररिटेलरलेंसकार्टसॉल्यूशंसआईपीओ को निवेशकों से गजब का रिस्पॉन्स मिला है। इस IPO को कुल मिलाकर 28.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस निर्गम में 9,97,61,257 शेयरों के मुकाबले 2,81,88,45,777 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

     

    Lenskart GMP में लगातार गिरावट

     

     

    निवेशकों के अच्छे रिस्पॉन्स के बावजूद ग्रे मार्केट प्रीमियम (lenskart ipo gmp Crashes) में भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। लेंसकार्टसॉल्यूशंसआईपीओजीएमपी 90% से अधिक की गिरावट झेल रहा है। नॉनलिस्टेड शेयर डेटा पर नजर रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, लेंसकार्टआईपीओजीएमपी रविवार सुबह 108 रुपये के उच्चतम स्तर से गिरकर लगभग 6.5 रुपये पर आ गया, जो लिस्टिंग से पहले कम मांग का संकेत है।

     

    रविवार सुबह तक, नया जीएमपी 6.5 रुपये पर है, जो लेंसकार्ट के शेयर (Lenskart share price) के लगभग 408.5 रुपये पर लिस्ट होने के संकेत दे रहा है। यह प्राइस बैंड के अपर लिमिट पर 1.62 प्रतिशत का मामूली प्रीमियम दिखाता है।

     

    GMP में गिरावट के अलावा निवेशकों को क्या डरा रहा

     

    लेंसकार्टआईपीओ को लेकर एक ब्रोकरेज ने भी निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। ब्रोकरेज का नाम एंबिट कैपिटल है। जिसने लेंसकार्टआईपीओ के लिए "सेल" रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने लेंसकार्ट शेयर के लिए 337 का टारगेटप्राइस तय किया है, जो IPO के टॉप-एंड प्राइस402 प्रति शेयर से 16 फीसदी की गिरावट दिखा रहा है।

    आईपीओप्राइस बैंड, अन्य विवरण

     

    आईपीओ का प्राइस बैंड 402 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। लॉटसाइज 37 शेयरों का था, जिसके लिए ऊपरी मूल्य बैंड पर न्यूनतम 14,874 रुपये का खुदरा निवेश आवश्यक था।

     

    इस निर्गम में कर्मचारियों के लिए 3,91,644 शेयरों का आरक्षण भी शामिल था, जो निर्गम मूल्य से 19 रुपये प्रति शेयर की छूट पर पेश किया गया।

     

    एमयूएफजीइनटाइम इंडिया ने इस इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किया।

     

    लेंसकार्टसॉल्यूशंस के बारे में

     

    लेंसकार्टसॉल्यूशंस एक आईवियर कंपनी है। जो प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, धूप के चश्मे, कॉन्टैक्टलेंस और आईवियरएक्सेसरीज बेचती है। कंपनी का सबसे बड़ा बाजार भारत है, लेकिन इसने जापान, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व सहित चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी अपना विस्तार किया है। यह फर्म कई स्वामित्व वाले इन-हाउस ब्रांडों और उप-ब्रांडों के तहत आईवियर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजाइन और बेचती है।

     

    जून 2025 तक, कंपनी ने कुल 2,806 स्टोर संचालित किए, जिनमें भारत में 2,137 आउटलेट और विदेशों में 66 स्टोर शामिल थे, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा मॉडल को मिलाने वाली एक ओमनीचैनल रणनीति से समर्थित थे।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)


