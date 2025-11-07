Language
    Lenskart IPO GMP Crashes: धड़ाम से 90% गिरा लेंसकार्ट GMP, सीधा होगा इतना बड़ा नुकसान

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    आईवियर कंपनी लेंसकार्ट के आईपीओ का निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है। लिस्टिंग से पहले, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (Lenskart IPO GMP Crashes) 90% से ज्यादा गिरकर 8 रुपये पर आ गया है। हालांकि, आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और यह 6.86 गुना सब्सक्राइब हुआ था। विश्लेषकों ने कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है, लेकिन इसके मजबूत बिजनेस मॉडल को सकारात्मक बताया है।

    आईवियर निर्माता लेंसकार्ट (Lenskart IPO GMP) की लिस्टिंग का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    नई दिल्ली। आईवियर निर्माता लेंसकार्ट (Lenskart IPO GMP) की लिस्टिंग का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेंसकार्ट IPO सोमवार 10 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। लिस्टिंग से पहले, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 90 फीसदी से अधिक गिर चुका है। यह 8 रुपये पर (Lenskart IPO GMP Crashes) आ गया है। जबकि कुछ दिन पहले इसका GMP 108 रुपये था।

    कल, 6 नवंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये था, जो कि अधिकतम जीएमपी से लगभग 70% कम है।

    हालांकि जीएमपी बाजार की धारणा पर आधारित होता है और बदलता रहता है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की प्राइस से कितना अधिक का मुनाफा हो सकता है इसके बारे में जानकारी देता है।

    गजब का मिला सब्सक्रिप्शन

    आईपीओ में सभी सेक्टर के निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया और 9.97 करोड़ शेयरों के लिए 27,494 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं, जो कुल मिलाकर 6.86 गुना सब्सक्रिप्शन था। योग्य संस्थागत खरीदारों से 6.5 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों ने 8.6 गुना और खुदरा निवेशकों ने 5.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि एंकर निवेशकों ने पहले ही अपना पूरा 3,268 करोड़ रुपये का कोटा हासिल कर लिया था। कर्मचारियों ने भी इसमें अच्छी भागीदारी दिखाई और अपने हिस्से का 3.9 गुना सब्सक्रिप्शन किया।

    लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक गौरव गर्ग ने कहा, "हालांकि कागज पर ये आंकड़े शानदार दिखते हैं, लेकिन इस तरह का भारी ओवरसब्सक्रिप्शन अक्सर कंपनी के मूल सिद्धांतों में गहरे विश्वास के बजाय अल्पकालिक बाजार उत्साह को दिखाता है।"

    लेंसकार्ट आईपीओ लिस्टिंग डेट

    लेंसकार्ट की लिस्टिंग सोमवार, 10 नवंबर को BSE और NSE दोनों पर होगी।

    ब्रोकरेज ने क्या कहा है?

    विश्लेषक कंपनी के हाई वैल्यूएशन की ओर इशारा करते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, लेंसकार्ट का मूल्यांकन उसके वित्त वर्ष 25 के ईवी/बिक्री के 10.1 गुना और निर्गम के बाद के आधार पर ईवी/ईबीआईटीडीए के 68.7 गुना पर है। आईपीओ का मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात 230 गुना है।

    एसबीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने आगाह किया कि इस इश्यू का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ लग रहा है, जिससे संभावित लिस्टिंग लाभ सीमित हो सकता है। हालांकि, उन्होंने कंपनी के मज़बूत बिज़नेस मॉडल और भारत के बढ़ते आईवियर बाज़ार में विकास के महत्वपूर्ण अवसरों को प्रमुख सकारात्मक पहलुओं के रूप में रेखांकित किया।

    ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि कंपनी के ऑफरेटिंग के विस्तार के साथ लाभप्रदता संकेतकों पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता होगी। लेंसकार्ट का EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2023 के 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 14.7% हो गया है, जो परिचालन दक्षता को दर्शाता है। कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं को देखते हुए, एसबीआई सिक्योरिटीज ने कट-ऑफ मूल्य पर लंबी अवधि के लिए आईपीओ की सदस्यता लेने की सिफारिश की है।

    ब्रोकरेज फर्म सिम्फ़्स ने भारत के आईवियर बाज़ार में मजबूत विकास और लेंसकार्ट के तकनीक-आधारित बिजनेस मॉडल का हवाला देते हुए इस आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी है। इसने कंपनी के "वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम" और लाभप्रदता में सुधार की ओर इशारा किया है।

    फर्म ने कहा कि भारत का आईवियर उद्योग "असाधारण वृद्धि के लिए तैयार है... अनुमान है कि वित्त वर्ष 30 तक यह 1,483 बिलियन रुपये तक पहुंच जाएगा, जो 13% सीएजीआर दर्ज करेगा।"

    इसने लेंसकार्ट के बड़े पैमाने पर लाभ पर जोर देते हुए कहा कि फर्म "30-40 मिलियन लेंस और 25 मिलियन फ्रेम प्रति वर्ष बनाती है... 2.5-4x बिचौलियों के मार्कअप को समाप्त करती है, जिससे 70% सकल मार्जिन प्राप्त होता है।"

    सिम्फ्स ने सिफारिश की कि लंबे समय विकास की संभावनाओं और लेंसकार्ट के निष्पादन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह आईपीओ एक "उच्च जोखिम, उच्च संभावना वाला अवसर" है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

