LensKart IPO में क्या वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक निवेश करते? 70 साल में नहीं किया ये काम; आप रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली। LensKart IPO: स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से पहले, लेंसकार्ट का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 70% तक गिर गया है, जिससे इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या स्टॉक किसी बड़े फायदे के साथ लिस्ट होगा। 7,278 करोड़ रुपये के इस पब्लिक ऑफरिंग को, जो 2025 की बड़ी कंज्यूमर सेक्टर लिस्टिंग में से एक है, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिलीं, जिससे यह 28.3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने खास दिलचस्पी दिखाई, उनके सेगमेंट में 45 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ, जो घरेलू और इंटरनेशनल फंड्स से मजबूत सपोर्ट दिखाता है। वहीं, इसके गिरते GMP के बीच हम आज यह डिस्कस करेंगे कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक लेंसकार्ट के आईपीओ में निवेश करते और हम यह भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने कितने आईपीओ में निवेश किया है।



पिछले कुछ हफ्तों से सभी बाजार और निवेशक सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वह है पीयूष बंसल का लेंसकार्ट का IPO। 70,000 करोड़ रुपये से की वैल्यूएशन के साथ, यह IPO शहर में चर्चा का विषय बन गया है। इसे 'एक साफ विजन' कहे जाने से लेकर 'एक ऑप्टिकल इल्यूजन' कहे जाने तक, इस IPO ने लॉन्च होने से पहले ही सब कुछ देख लिया है।

क्या वॉरेन बफेट LensKart IPO में निवेश करते? 2019 में CNBC के एक इंटरव्यू में Lyft और Uber के IPOs के बारे में बात करते हुए बफेट ने जो कहा, उससे बेहतर कोई और बात IPOs के प्रति उनकी ज़िंदगी भर की नापसंदी को नहीं बता सकती। उन्होंने बिल्कुल यही कहा था। यह बयान सिर्फ एक किस्सा नहीं है; यह 7 दशकों तक डिसिप्लिन के साथ दूर रहने का पक्का सबूत है। आखिरी IPO जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वह 1955 में फोर्ड का था।



बफेट ने कहा था, "हमने कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं खरीदी है। मैंने नहीं खरीदी, चार्ली (मंगर) ने भी नहीं खरीदी... मुझे लगता है कि 1955 से।"



उन्होंने आगे कहा, "अक्सर, किसी कंपनी के प्रमोटर्स का मुख्य लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, बल्कि IPO होता है। असल में, इन कंपनियों का 'बिजनेस मॉडल' पुराने जमाने के चेन लेटर जैसा रहा है, जिसके लिए कई भूखे इन्वेस्टमेंट बैंकर उत्सुक पोस्टमैन की तरह काम करते थे।"



बफेट ने आगे कहा था, "आपको IPOs में असल में क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हर दिन लॉटरी जीतते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को इससे प्रभावित होने दें... आप सिर्फ इसलिए किसी बेवकूफी भरे खेल में शामिल नहीं होना चाहेंगे क्योंकि वह अवेलेबल है।"

IPO में बफेट निवेश ही नहीं करते वॉरेन बफेट का सत्तर साल तक IPO से दूर रहना सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा है। यानी वह Lenskart IPO में निवेश नहीं करते। यह एक ध्यान से टेस्ट किया गया फ्रेमवर्क है जिसने मार्केट साइकिल में सट्टेबाजी वाले दूसरे तरीकों से बेहतर परफॉर्म किया है।