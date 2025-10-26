Lenskart IPO के खुलने की आ गई डेट, 2025 का होगा चौथा सबसे बड़ा इश्यू? कंपनी मुनाफे में है या नहीं

नई दिल्ली। चश्मा बेचने के अपने अलग तरीके के लिए लोकप्रिय लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart IPO) ने आईपीओ के लिए तरीख की घोषणा कर दी है। 25 अक्टूबर को दाखिल आरएचपी में दी गई जानकारी के अनुसार, इस इश्यू का अनुमानित आकार 7,278 करोड़ रुपये है। इसमें पैसा लगाने वालों में डीमार्ट के राधाकिशन दमानी का नाम सामने आया है। जिन्होंने करोड़ों रुपये का निवेश किया है, तो चलिए लेंसकार्ट IPO कब खुलेगा, कब बंद होगा और इसका जीएमपी (Lenskart IPO GMP) कितना चल रहा है। कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है। इन सबके बारे में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो विस्तार से जान लीजिए।

1. Lenskart IPO कब खुलेगा, बंद होगा लेंसकार्ट IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा और तीन दिन बाद सब्सक्रिप्शन विंडो 4 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी। लेंसकार्ट IPO में 4 नवंबर, 2025 तक पैसा लगाने का टाइम मिलेगा। 2. Lenskart IPO का अलॉटमेंट कब मिलेगा लेंसकार्ट का अलॉटमेंट (Lenskart IPO Allotment Date) 6 नवंबर तक होने की उम्मीद है। 3.Lenskart IPO की लिस्टिंग कब होगी लेंसकार्ट के शेयर BSE और NSE पर 10 नवंबर को लिस्ट होंगे। लेंसकार्ट आईपीओ एंकर बुक 30 अक्टूबर को एक दिन के लिए खुलेगी और 4 नवंबर तक सार्वजनिक सदस्यता उपलब्ध रहेगी। 4. Lenskart IPO का प्राइस बैंड कितना है? लेंसकार्ट ने अभी तक अपने आगामी आईपीओ के लिए मूल्य सीमा का खुलासा नहीं किया है। इसकी घोषणा लॉन्च की तारीख के करीब आने पर की जाएगी। 5. Lenskart IPO GMP लेंसकार्ट आईपीओ का बैंड तय होने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) भी उपलब्ध होगा। 6. लेंसकार्ट आईपीओ विवरण

इससे पहले, जून में लेंसकार्ट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई थी। 30 मई को हुई असाधारण आम बैठक में इसका नाम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया गया।

7. ये बड़े बैंक होंगे सलाहकार फरवरी में, कंपनी कथित तौर पर पांच निवेश बैंकों कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टेनली और एवेंडस कैपिटल को आईपीओ के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए चर्चा कर रही थी। 8. ये दिग्गज निवेशक बेचेंगे हिस्सेदारी

इस सौदे के तहत टीआर कैपिटल, चिराटे, सॉफ्टबैंक और केदारा कैपिटल जैसे मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद है। 9. बिक्री प्रस्ताव में कौन होगा शामिल

फाउंडर और प्रोमोटर पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही के साथ-साथ सॉफ्टबैंक के एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन), श्रोडर्स कैपिटल, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड, मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स, केदारा कैपिटल फंड और अल्फा वेव जैसे निवेशक भी बिक्री प्रस्ताव में विक्रय शेयरधारकों के रूप में भाग लेंगे।

10. कौन है 1.9 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में

श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस इस आईपीओ के माध्यम से अपने 1.9 करोड़ शेयर, यानी 1.13% हिस्सेदारी, बेचकर पूरी तरह से बाहर निकलने की तैयारी में है। राधाकिशन दमानी ने लगाए 90 करोड़ रुपये इसमें डीमार्ट के फाउंडर, अरबपति राधाकिशन दमानी ने आईपीओ-पूर्व 90 करोड़ रुपये के निवेश किया है। सॉफ्टबैंक, टेमासेक, केदारा कैपिटल और अल्फा वेव वेंचर्स जैसे बड़े पहले से निवेशक हैं और इस लिस्ट में दमानी का बड़ा नाम जुड़ गया है।

इस पेशकश के साथ, लेंसकार्ट का आईपीओ टाटा कैपिटल , एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 2025 का चौथा सबसे बड़ा IPO होने की उम्मीद है। अर्बन कंपनी , जोमैटो और स्विगी की पहले की लिस्टिंग के बाद, यह भारत के उपभोक्ता-तकनीकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

कब शुरू हुई थी लेंसकार्ट लेंसकार्ट की स्थापना पीयूष बंसल ने 2008 में की थी, लेंसकार्ट ने एक पूर्ण ओमनीचैनल रिटेलर के रूप में विकसित होने से पहले एक ऑनलाइन आईवियर विक्रेता के रूप में शुरुआत की थी। कंपनी भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले दुनिया भर के 2,500 से अधिक स्टोरों के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा को भौतिक खुदरा के साथ जोड़ती है।

लेंसकार्ट को 297 करोड़ रुपये का हुआ प्रॉफिट कंपनी अब भारत के संगठित आईवियर बाजार पर हावी है, टाइटन आई प्लस जैसे प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे है। वित्त वर्ष 25 में, लेंसकार्ट ने 297 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो वित्त वर्ष 24 में 10 करोड़ रुपये के नुकसान से बड़ा उछाल रहा।