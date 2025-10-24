हर एक शेयर पर मिलेंगे 10 स्टॉक, 7000% मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक हो रहा है स्प्लिट, ये रही रिकॉर्ड डेट

नई दिल्ली। पशु आहार प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली और डेयरी कंपनी, केएसई लिमिटेड (KSE Limited Shares Split) अपने शेयरों को स्लिप्ट करने का ऐलान कर चुकी है और अब कंपनी को इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए डिपॉजटरी से कंफर्मेशन मिल गया है। केएसई लिमिटेड के शेयर 1:10 के रेशियो में स्प्लिट होंगे यानी प्रत्येक इक्विटी शेयर के बदले में 10 शेयर जारी किए जाएंगे। केएसई लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर एक नया आईएसआईएन जारी करने की पुष्टि की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनएसडीएल और सीडीएसएल की कंफर्मेशन के अनुसार, नया आईएसआईएन, INE953E01022, रिकॉर्ड डेट, 28 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। उसी दिन, पिछला आईएसआईएन, INE953E01013, भविष्य के लेनदेन में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा। कंपनी के शेयरों का रिटर्न केएसई लिमिटेड के शेयरों का प्राइस 2684 रुपये है और 24 अक्तूबर को यह 10 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयरों ने करीब 40 फीसदी रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में यह रिटर्न 11 प्रतिशत रहा।

वहीं, 5 सालों में केएसई लिमिटेड के शेयर महज 23 फीसदी चढ़े, लेकिन अधिकतम अवधि में यह 7000 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। साल 2005 में इस कंपनी के शेयरों का भाव 125 रुपये हुआ करता था और अब कीमत 2684 रुपये है।