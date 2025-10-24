Language
    हर एक शेयर पर मिलेंगे 10 स्टॉक, 7000% मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक हो रहा है स्प्लिट, ये रही रिकॉर्ड डेट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    केएसई लिमिटेड के शेयर 1:10 के रेशियो में स्प्लिट होंगे यानी प्रत्येक इक्विटी शेयर के बदले में 10 शेयर जारी किए जाएंगे। इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए केएसई लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर एक नया आईएसआईएन जारी करने की पुष्टि की है, जो रिकॉर्ड डेट, 28 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। 

    केएसई लिमिटेड अपने शेयरों को स्लिप्ट करने का ऐलान कर चुकी

    नई दिल्ली। पशु आहार प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली और डेयरी कंपनी, केएसई लिमिटेड (KSE Limited Shares Split) अपने शेयरों को स्लिप्ट करने का ऐलान कर चुकी है और अब कंपनी को इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए डिपॉजटरी से कंफर्मेशन मिल गया है। केएसई लिमिटेड के शेयर 1:10 के रेशियो में स्प्लिट होंगे यानी प्रत्येक इक्विटी शेयर के बदले में 10 शेयर जारी किए जाएंगे। केएसई लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर एक नया आईएसआईएन जारी करने की पुष्टि की है।

    एनएसडीएल और सीडीएसएल की कंफर्मेशन के अनुसार, नया आईएसआईएन, INE953E01022, रिकॉर्ड डेट, 28 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। उसी दिन, पिछला आईएसआईएन, INE953E01013, भविष्य के लेनदेन में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

    कंपनी के शेयरों का रिटर्न

    केएसई लिमिटेड के शेयरों का प्राइस 2684 रुपये है और 24 अक्तूबर को यह 10 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयरों ने करीब 40 फीसदी रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में यह रिटर्न 11 प्रतिशत रहा।

    वहीं, 5 सालों में केएसई लिमिटेड के शेयर महज 23 फीसदी चढ़े, लेकिन अधिकतम अवधि में यह 7000 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। साल 2005 में इस कंपनी के शेयरों का भाव 125 रुपये हुआ करता था और अब कीमत 2684 रुपये है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    दक्षिण भारत स्थित यह डेयरी कंपनी केरल और तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में दूध की खरीद और प्रसंस्करण का काम करती है। कंपनी का 700 से अधिक डीलरों के साथ एक खास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है।

    यह कंपनी केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में वेस्टा ब्रांड के तहत आइसक्रीम भी बनाती और बेचती है। इसके अलावा, चॉकलेट, केला और ब्लैक करंट सहित विभिन्न फ्लेवर वाली आइसक्रीम की एक वाइड रेंज ऑफर करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 859 करोड़ रुपये है।