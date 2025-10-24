टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयरों पर S&P ग्लोबल ने दी BBB रेटिंग, इसका क्या मतलब, जानिए रेटिंग एजेंसी ने और क्या कहा
S&P ग्लोबल ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टीएमएल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर अपने नजरिये को संशोधित कर नेगेटिव कर दिया है और इसकी क्रेडिट रेटिंग 'BBB' कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जेएलआर में साइबर अटैक की घटना के बाद ऑपरेशनल संबंधी परेशानियों से उभरने में लंबा समय लग सकता है, जिससे टाटा मोटर्स के पीवी के क्रेडिट मेट्रिक्स लंबे समय तक कमजोर बने रहेंगे।
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग की तैयारी है। इस बीच एसएंडपी ग्लोबल ने टाटा मोटर्स के शेयरों पर नेगेटिव आउटलुक जारी किया है। S&P ग्लोबल ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टीएमएल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर अपने नजरिये को संशोधित कर नेगेटिव कर दिया है और इसकी क्रेडिट रेटिंग 'BBB' कर दी है।
इसके अलावा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने टीएमएल होल्डिंग्स द्वारा जारी सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स पर लॉन्ग टर्म इश्यू रेटिंग को 'BBB' से घटाकर 'BBB-' कर दिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर हल्की गिरावट के साथ 405.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
शेयरों पर नेगेटिव नजरिया क्यों दिया?
एसएंडपी ग्लोबल ने कहा कि टाटा मोटर्स पर यह नेगेटिव नजरिया इसलिए जाहिर किया है क्योंकि, जेएलआर में साइबर अटैक की घटना के बाद ऑपरेशनल संबंधी परेशानियों से उभरने में लंबा समय लग सकता है, जिससे टाटा मोटर्स के पीवी के क्रेडिट मेट्रिक्स लंबे समय तक कमजोर बने रहेंगे।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टाटा मोटर्स पीवीएस; जिसे पहले टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) में कैश फ्लो काफी कम होगा, क्योंकि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी (जेएलआर) में लंबे समय से परिचालन संबंधी व्यवधान चल रहा है।
JLR की आय में कमी का अनुमान
जेएलआर ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। कमर्शियल वाहन ऑपरेशन के डीमर्जर के बाद, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की आय में जेएलआर का योगदान 80% से अधिक है।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 (31 मार्च, 2026 को समाप्त) में कंपनी का रेवेन्यू 15%-18% घटकर लगभग £24 बिलियन रह जाएगा। जेएलआर की प्रॉफेटिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। कंपनी का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2025 के 7.6% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 3%-5% रह जाएगा।
एस एंड पी ग्लोबल ने कहा कि 31 अगस्त, 2025 को शुरू हुए साइबर अटैक ने जेएलआर के ऑपरेशन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह में उत्पादन पूरी तरह से ठप रहा। जेएलआर ने हाल ही में बताया कि समूहव्यापी सिस्टम शटडाउन के कारण सितंबर 2025 की तिमाही में होलसेल और रिटेल सेल्स में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 24.2% और 17.1% की गिरावट आई है।"
