ITC और Swiggy ने घोषित किए दूसरी तिमाही के नतीजे, आईटीसी का मुनाफा मामूली बढ़ा, स्विगी का घाटा इतना बढ़ा

मुंबई। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी लिमिटेड और फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर 2025) के नतीजे घोषित किए। दोनों कंपनियों के प्रदर्शन में विपरीत रुझान देखने को मिला, जहां आईटीसी ने स्थिर मुनाफा दर्ज किया, वहीं स्विगी का घाटा बढ़ गया, हालांकि उसकी आमदनी में तेज उछाल देखने को मिला।

आईटीसी Q2FY26 नतीजे आईटीसी लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% बढ़कर ₹5,180 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹5,078 करोड़ था। हालांकि, कंपनी की ऑपरेटिंग आय 2% घटकर ₹19,382 करोड़ रही, जो एक साल पहले ₹19,859 करोड़ थी।

कंपनी के मुताबिक, गैर-सिगरेट एफएमसीजी और होटल सेगमेंट में कमजोरी की वजह से कुल राजस्व पर असर पड़ा है। सिगरेट कारोबार बना मुख्य सहारा कंपनी का सिगरेट व्यवसाय अब भी प्रमुख आय स्रोत बना हुआ है। इस सेगमेंट की आय 6.7% बढ़कर ₹8,723 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹8,177 करोड़ थी। स्थिर मूल्य निर्धारण और बेहतर वॉल्यूम्स ने इस बढ़ोतरी में योगदान दिया।

आईटीसी का EBITDA 2.1% बढ़कर ₹6,252 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 32.8% से बढ़कर 34.7% पर पहुंच गया। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग कंपनी के बोर्ड ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) से स्वैच्छिक डीलिस्टिंग (Voluntary Delisting) को मंजूरी दे दी है। आईटीसी ने बताया कि यह कदम SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 के नियमों के अनुरूप है।

हालांकि, कंपनी के शेयर एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) पर सूचीबद्ध रहेंगे, जिससे निवेशकों को देशभर में ट्रेडिंग की सुविधा मिलती रहेगी। अमिताभ कांत बने स्वतंत्र निदेशक आईटीसी ने भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से पांच वर्ष का होगा। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियुक्ति कंपनी के दीर्घकालिक विविधीकरण रणनीति को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी के शेयर गुरुवार को 0.5% गिरकर ₹419.35 पर बंद हुए।