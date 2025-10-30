डिफेंस कंपनी को मिला 732 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर; कल शेयरों में होगी हलचल!

नई दिल्ली। BEL Share Price: भारत सरकार की सरकारी नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की खबर बाजार बंद होने के बाद आई है। ऐसे में अब कल यानी 31 अक्टूबर को इसके शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। नवरत्न कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 732 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

किन कामों के लिए मिला BEL को ऑर्डर कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा, "नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 22 अक्टूबर 2025 को पिछली जानकारी देने के बाद से 732 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। मिले मुख्य ऑर्डरों में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDRs), टैंक सब सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस वगैरह शामिल हैं।"



कंपनी ने आगे बताया कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पहले पूरी तरह से स्वदेशी रेडियो हैं, जिन्हें DRDO के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है और BEL द्वारा बनाया गया है। ये अत्याधुनिक SDRs मौजूदा/पुराने रेडियो के साथ इंटर ऑपरेबल हैं और टेक्नोलॉजी के बीच आसान ट्रांजिशन में मदद करते हैं। ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले SDRs सुरक्षित, रियल-टाइम कम्युनिकेशन सुनिश्चित करेंगे और आज के चुनौतीपूर्ण नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध क्षेत्रों में सेना की ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करेंगे।