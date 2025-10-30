Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिफेंस कंपनी को मिला 732 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर; कल शेयरों में होगी हलचल!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    BEL Share: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 732 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और अन्य उपकरण शामिल हैं। DRDO के साथ मिलकर बनाए गए ये रेडियो सेना के संचार को सुरक्षित करेंगे। पिछले एक साल में BEL के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इस खबर के बाद कल शेयरों में तेजी की उम्मीद है। निवेशकों की नजर अब 31 अक्टूबर को खुलने वाले बाजार पर टिकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस डिफेंस कंपनी को मिला 732 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर; कल शेयरों में होगी हलचल!

    नई दिल्ली। BEL Share Price: भारत सरकार की सरकारी नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की खबर बाजार बंद होने के बाद आई है। ऐसे में अब कल यानी 31 अक्टूबर को इसके शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। नवरत्न कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 732 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किन कामों के लिए मिला BEL को ऑर्डर

    कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा, "नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 22 अक्टूबर 2025 को पिछली जानकारी देने के बाद से 732 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। मिले मुख्य ऑर्डरों में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDRs), टैंक सब सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस वगैरह शामिल हैं।"

    कंपनी ने आगे बताया कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पहले पूरी तरह से स्वदेशी रेडियो हैं, जिन्हें DRDO के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है और BEL द्वारा बनाया गया है। ये अत्याधुनिक SDRs मौजूदा/पुराने रेडियो के साथ इंटर ऑपरेबल हैं और टेक्नोलॉजी के बीच आसान ट्रांजिशन में मदद करते हैं। ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले SDRs सुरक्षित, रियल-टाइम कम्युनिकेशन सुनिश्चित करेंगे और आज के चुनौतीपूर्ण नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध क्षेत्रों में सेना की ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करेंगे।

    बेल के शेयरों ने कैसा दिया है रिटर्न

    आज BEL के शेयर 0.66% फीसदी बढ़कर 409.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। एक साल में इस शेयर ने अब तक 42 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल जनवरी 2025 से अब तक यह 39.57 फीसदी भाग चुका है। बात करें अगर पिछले 6 महीनों की तो इसने 30.60 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसने मल्टीबैगर 1,314.48% का रिटर्न दिया है।

    बेल को मिले इस ऑर्डर का असर कल इसके शेयरों पर दिख सकता है। निवेशकों की नजर इसके शेयर पर रहेगी। 31 अक्टूबर को बाजार खुलते ही BEL के शेयरों में हलचल दिख सकती है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)