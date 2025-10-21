Is Today Stock Market Open: क्या 21 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला रहेगा? मंगलवार को NSE-BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं

नई दिल्ली। Is Today Stock Market Ope: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। लेकिन एक घंटे के लिए शेयर मार्केट ओपन होगा। क्योंकि इस समय मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। वहीं, 21 अक्टूबर के साथ 22 अक्टूबर यानी बुधवार को भी शेयर बाजार बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुले थे। दरअसल, देश के कुछ हिस्सों में दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को है। महाराष्ट्र में भी 21 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी है तो इसी वजह से 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला था। और 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे।

Diwali Muhurat Trading 2025 Schedule: दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 का समय दिवाली पर आयोजित होने वाला विशेष एक घंटे का ट्रेडिंग सत्र, मुहूर्त ट्रेडिंग, मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगा। इस वर्ष, यह सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जो सामान्य शाम के समय से अलग है। ब्लॉक डील सत्र दोपहर 1:15 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक एक विशेष प्री-ओपन सत्र होगा।



मुहूर्त ट्रेडिंग नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और निवेशकों द्वारा इसे बेहद शुभ माना जाता है। कई व्यापारी इसे एक समृद्ध वर्ष की प्रतीकात्मक शुरुआत के रूप में देखते हैं और इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नए निवेश करते हैं।