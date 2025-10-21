Is Today Stock Market Open: क्या 21 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला रहेगा? मंगलवार को NSE-BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं
Is Today Stock Market Open: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दिवाली के कारण 21 अक्टूबर, 2025 को बंद रहेंगे, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एक घंटे के लिए खुलेंगे। 22 अक्टूबर को भी बाजार बंद रहेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे निवेशक शुभ मानते हैं।
नई दिल्ली। Is Today Stock Market Ope: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। लेकिन एक घंटे के लिए शेयर मार्केट ओपन होगा। क्योंकि इस समय मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। वहीं, 21 अक्टूबर के साथ 22 अक्टूबर यानी बुधवार को भी शेयर बाजार बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुले थे। दरअसल, देश के कुछ हिस्सों में दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को है। महाराष्ट्र में भी 21 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी है तो इसी वजह से 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला था। और 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे।
Diwali Muhurat Trading 2025 Schedule: दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 का समय
दिवाली पर आयोजित होने वाला विशेष एक घंटे का ट्रेडिंग सत्र, मुहूर्त ट्रेडिंग, मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगा। इस वर्ष, यह सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जो सामान्य शाम के समय से अलग है। ब्लॉक डील सत्र दोपहर 1:15 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक एक विशेष प्री-ओपन सत्र होगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और निवेशकों द्वारा इसे बेहद शुभ माना जाता है। कई व्यापारी इसे एक समृद्ध वर्ष की प्रतीकात्मक शुरुआत के रूप में देखते हैं और इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नए निवेश करते हैं।
22 अक्टूबर के बाद अब इस साल कितनी छुट्टी?
2025 में शेयर बाजार की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 2025 में 14 शेयर बाजार अवकाश होंगे। अक्टूबर 2025 में, एक व्यापारिक अवकाश 2 अक्टूबर 2025 को था, और अगला व्यापारिक अवकाश 21 अक्टूबर 2025 और 22 अक्टूबर 2025 को है।
दिवाली के बाद, भारतीय शेयर बाजार 5 नवंबर को प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेंगे। कल दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए बाजार बंद होने के साथ, सभी की निगाहें मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर हैं, जो एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो संवत 2082 में आशावाद, समृद्धि और नए अवसरों का समय है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।