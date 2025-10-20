Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Muhurat Trading 2025 में ये 4 स्टॉक खरीदने पर बदल सकता है जीवन, एक्सपर्ट ने बता दिए नाम; चेक करें लिस्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    नई दिल्ली। Stocks to Buy On Muhurat Trading: दीवाली के अवसर पर 21 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी। विशेषज्ञों ने निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए कुछ खास शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिनमें कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज शामिल हैं। उनका मानना है कि ये शेयर निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Muhurat Trading 2025 में ये 4 स्टॉक खरीदने पर बदल सकता है जीवन, एक्सपर्ट ने बता दिए नाम; चेक करें लिस्ट

    नई दिल्ली। Muhurat Trading 2025:  21 अक्टूबर को दीवाली पर्व के उपलक्ष में भारत के शेयर बाजार बंद रहेंगे। लेकिन NSE और BSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जा रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग एक घंटे के लिए आयोजित हो रही है। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी बदला है। हर बार यह शाम को होती थी।लेकिन इस बार यह दोपहर में होगी। एक घंटे होने वाली इस ट्रेडिंग में निवेशक ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की कोशिश करेंगे जो उनका जीवन बदल सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में एक से एक अच्छे और धांसू शेयर हैं। लेकिन हमने 4 चुनिंदा शेयर निकाले हैं, जिन्हें ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एक्सपर्ट ने खरीदने (Stocks to Buy On Muhurat Trading) की सलाह दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय शेयर बाजार दिवाली के उपलक्ष्य में मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को एक विशेष कारोबारी सत्र आयोजित करेगा। मुहूर्त कारोबार सत्र के रूप में जाना जाने वाला यह वार्षिक अनुष्ठान बाजार सहभागियों द्वारा अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन, निवेशक नए हिंदू कैलेंडर वर्ष या संवत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए कारोबार करते हैं, इस विश्वास के साथ कि इस अवधि के दौरान शेयर खरीदने से समृद्धि आती है।

    Muhurat Trading 2025 Trading Time: मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 ट्रेडिंग समय

    मुहूर्त कारोबार भारतीय एक्सचेंजों द्वारा आयोजित एक प्रतीकात्मक एक घंटे का सत्र है। इस वर्ष, बीएसई और एनएसई दोनों ही संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक होंगे और मुहूर्त कारोबार दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच निर्धारित है।

    Stocks to Buy On Muhurat Trading । मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदने के लिए स्टॉक

    विश्लेषक निवेशकों को इस मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान दीर्घकालिक निवेश के दृष्टिकोण से मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले शेयरों को खरीदने की सलाह देते हैं।  

    Institutional Sales, PL Capital के Vice President पलक शाह ने कहा, "व्यापार के इस शुभ दिन पर, आपको दीर्घकालिक निवेश के नाम चुनने चाहिए जो भारत के विकास के लिए उपयुक्त हों। आने वाला वर्ष अमेरिकी टैरिफ के परिणामों की परवाह किए बिना भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। भारतीय बाजारों ने पहले ही बाहरी झटकों को झेलने की अपनी क्षमता दिखा दी है, चाहे वह टैरिफ हो, युद्ध हो या फिर अस्थायी आय में मंदी।"

    मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 2025 में खरीदने लायक शेयर:

    • कोटक महिंद्रा बैंक
    • आईसीआईसीआई बैंक
    • लार्सन एंड टुब्रो
    • ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

     उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और सूचीबद्ध कंपनियां आय के संदर्भ में इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विविधीकृत हैं, जबकि अन्य विकसित कंपनियों का सबसे बड़ा ध्यान AI पूंजीगत व्यय पर है।

    घरेलू मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती, जीएसटी दरों में कटौती और व्यक्तिगत आयकर में राहत के संयोजन से उपभोग को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन उपायों से कॉर्पोरेट आय में सुधार होने की संभावना है, और दिसंबर 2025 की तिमाही से विकास दर कम दोहरे अंकों में लौटने और वित्त वर्ष 27 और वित्त वर्ष 28 तक और तेज होने का अनुमान है।

    यह भी पढ़ें- बिक चुकी JP Associates की JP Power के नतीजे आ गए, 182 करोड़ रुपये का हुआ फायदा; बिकने के लिए लग चुकी है बोली

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)