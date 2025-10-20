Muhurat Trading 2025 में ये 4 स्टॉक खरीदने पर बदल सकता है जीवन, एक्सपर्ट ने बता दिए नाम; चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। Muhurat Trading 2025: 21 अक्टूबर को दीवाली पर्व के उपलक्ष में भारत के शेयर बाजार बंद रहेंगे। लेकिन NSE और BSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जा रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग एक घंटे के लिए आयोजित हो रही है। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी बदला है। हर बार यह शाम को होती थी।लेकिन इस बार यह दोपहर में होगी। एक घंटे होने वाली इस ट्रेडिंग में निवेशक ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की कोशिश करेंगे जो उनका जीवन बदल सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में एक से एक अच्छे और धांसू शेयर हैं। लेकिन हमने 4 चुनिंदा शेयर निकाले हैं, जिन्हें ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एक्सपर्ट ने खरीदने (Stocks to Buy On Muhurat Trading) की सलाह दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय शेयर बाजार दिवाली के उपलक्ष्य में मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को एक विशेष कारोबारी सत्र आयोजित करेगा। मुहूर्त कारोबार सत्र के रूप में जाना जाने वाला यह वार्षिक अनुष्ठान बाजार सहभागियों द्वारा अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन, निवेशक नए हिंदू कैलेंडर वर्ष या संवत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए कारोबार करते हैं, इस विश्वास के साथ कि इस अवधि के दौरान शेयर खरीदने से समृद्धि आती है।

Muhurat Trading 2025 Trading Time: मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 ट्रेडिंग समय मुहूर्त कारोबार भारतीय एक्सचेंजों द्वारा आयोजित एक प्रतीकात्मक एक घंटे का सत्र है। इस वर्ष, बीएसई और एनएसई दोनों ही संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक होंगे और मुहूर्त कारोबार दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच निर्धारित है।

Stocks to Buy On Muhurat Trading । मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदने के लिए स्टॉक विश्लेषक निवेशकों को इस मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान दीर्घकालिक निवेश के दृष्टिकोण से मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले शेयरों को खरीदने की सलाह देते हैं। Institutional Sales, PL Capital के Vice President पलक शाह ने कहा, "व्यापार के इस शुभ दिन पर, आपको दीर्घकालिक निवेश के नाम चुनने चाहिए जो भारत के विकास के लिए उपयुक्त हों। आने वाला वर्ष अमेरिकी टैरिफ के परिणामों की परवाह किए बिना भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। भारतीय बाजारों ने पहले ही बाहरी झटकों को झेलने की अपनी क्षमता दिखा दी है, चाहे वह टैरिफ हो, युद्ध हो या फिर अस्थायी आय में मंदी।"

मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 2025 में खरीदने लायक शेयर: कोटक महिंद्रा बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

लार्सन एंड टुब्रो

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और सूचीबद्ध कंपनियां आय के संदर्भ में इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विविधीकृत हैं, जबकि अन्य विकसित कंपनियों का सबसे बड़ा ध्यान AI पूंजीगत व्यय पर है।