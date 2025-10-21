Stock Market Holiday: क्या कल बुधवार को शेयर बाजार खुलेगा? 22 अक्टूबर को NSE-BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं
भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के विशेष सत्र में तेजी देखी गई। सकारात्मक तिमाही नतीजों की उम्मीद से सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त रही। 20 या फिर 21 किस दिन दिवाली वाली दुविधा के बीच लोगों ने दोनों दिन दीवाली मनाई। अब 22 अक्टूबर 2025 को दीवाली के बाद बलिप्रतिपदा का त्योहार है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि इस दिन शेयर बाजार बंद (Will stock market open or closed Tommarow) रहेगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 21 अक्टूबर को खास (Stock market Closed Tommarow) दिवाली सेशन के दौरान तेजी देखी गई। पॉजिटिव तिमाही नतीजों की आशा और अमेरिका- चीन के बीच व्यापार तनाव में संभावित कमी के कारण अपनी हालिया तेजी को जारी रखे हुए है।
दलाल स्ट्रीट ने संवत 2082 की शुरुआत उत्साहजनक तरीके से की, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 5 दिन की बढ़त का सिलसिला जारी रखा। निफ्टी 50 0.1% चढ़कर 25,868.6 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 0.07% बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ, जो सितंबर 2024 के बाद से उनका हाई लेवल का बंद स्तर है।
बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेगा या नहीं
बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को दिवाली बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद (Will stock market open or closed Tommarow) रहेगा। अक्टूबर 2025 में कुल तीन शेयर बाजार अवकाश हैं। इसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती/दशहरा के लिए, 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए और 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए है।
2025 में शेयर बाजार की छुट्टियां
2025 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 18 ट्रेडिंग हॉलिडे होंगे, जिनमें से चार वर्किंग डे पर होंगे। अक्टूबर की छुट्टियों के बाद, नवंबर और दिसंबर में बीएसई और एनएसई दोनों एक-एक दिन के लिए बंद रहेंगे।
2025 में शेयर बाजार ट्रेडिंग हॉलिडे की पूरी लिस्ट
21 अक्टूबर (मंगलवार) - दीवाली लक्ष्मी पूजन
22 अक्टूबर (बुधवार) - बलिप्रतिपदा
5 नवंबर (बुधवार) - प्रकाश गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी)
25 दिसंबर (गुरुवार) - क्रिसमस
शेयर बाजार खुलने और बंद होने का सामान्य समय
इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग शनिवार और रविवार और एक्सचेंज ने पहले से घोषित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में होती है।
खुलने का समय: सुबह 9:15 बजे
बाजार बंद होने का समय: दोपहर 3:30 बजे
समापन सत्र दोपहर 3:40 से 4:00 बजे के बीच आयोजित किया जाता है।
