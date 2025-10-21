Stock Market Holiday: क्या कल बुधवार को शेयर बाजार खुलेगा? 22 अक्टूबर को NSE-BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 21 अक्टूबर को खास (Stock market Closed Tommarow) दिवाली सेशन के दौरान तेजी देखी गई। पॉजिटिव तिमाही नतीजों की आशा और अमेरिका- चीन के बीच व्यापार तनाव में संभावित कमी के कारण अपनी हालिया तेजी को जारी रखे हुए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दलाल स्ट्रीट ने संवत 2082 की शुरुआत उत्साहजनक तरीके से की, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 5 दिन की बढ़त का सिलसिला जारी रखा। निफ्टी 50 0.1% चढ़कर 25,868.6 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 0.07% बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ, जो सितंबर 2024 के बाद से उनका हाई लेवल का बंद स्तर है।

बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेगा या नहीं बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को दिवाली बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद (Will stock market open or closed Tommarow) रहेगा। अक्टूबर 2025 में कुल तीन शेयर बाजार अवकाश हैं। इसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती/दशहरा के लिए, 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए और 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए है।