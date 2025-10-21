Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुहूर्त ट्रेडिंग का सितारा साबित हुआ 30 रुपये वाला यह इकलौता शेयर, NSE के हजारों शेयरों में टॉप गेनर स्टॉक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    लेक्सस ग्रेनिटो के शेयर 19.97 फीसदी की बढ़त के साथ 33.22 रुपये पर बंद हुए और एनएसई के टॉप गेनर बन गए। सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली कंपनी लेक्सस ग्रेनिटो के शेयरों में 25 जुलाई से बिकवाली हावी थी, लेकिन आज की तेजी के चलते कंपनी के शेयर फिर से 25 जुलाई के उच्च स्तरों पर पहुंच गए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लेक्सस ग्रेनिटो के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 (Muhurat Trading 2025) का समापन हो गया। दोपहर 1.45 से 2.45 तक चले इस खास कारोबारी सत्रों में निवेशकों ने शुभ निवेश के लिहाज से कई शेयरों में पैसा लगाया। खास बात है कि इस दौरान 30 रुपये वाला एक शेयर एनएसई का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, क्योंकि यह शेयर 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेक्सस ग्रेनिटो (Lexus Granito Share) के शेयर बड़ी तेजी के साथ 30.50 रुपये पर खुले और 19.97 फीसदी की बढ़त के साथ 33.22 रुपये पर बंद हुए। इस दौरान शेयरों का कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 3.86 लाख रहा यानी करीब 3 लाख 86 हजार शेयरों की खरीदी-बिक्री हुई।

    लंबे समय के बाद आई तेजी

    सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली कंपनी लेक्सस ग्रेनिटो के शेयरों में 25 जुलाई से बिकवाली हावी थी, लेकिन आज की तेजी के चलते कंपनी के शेयर फिर से 25 जुलाई के उच्च स्तरों पर पहुंच गए। 25 जुलाई को शेयर का हाई 33 रुपये था, जबकि 21 अक्तूबर को कंपनी के स्टॉक 33.22 रुपये पर बंद हुए।

    19.97% की तेजी के साथ टॉप गेनर

    खास बात है कि 30 रुपये वाला यह शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग में एनएसई का टॉप स्टॉक है, जो 19.97 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ है। सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 67 करोड़ रुपये है।

    हालांकि, इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 6 महीने और एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में 300 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। शेयर का 52 वीक लो 25.10 रुपये है जबकि एक साल का उच्च स्तर 52.89 रुपये है।

    ये भी पढ़ें- टाटा ग्रुप के मल्टीबैगर शेयरों को लगी नजर! एक साल में 50% गिरा, लगातार तीसरी तिमाही में कंपनी को हुआ घाटा

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)