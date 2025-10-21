मुहूर्त ट्रेडिंग का सितारा साबित हुआ 30 रुपये वाला यह इकलौता शेयर, NSE के हजारों शेयरों में टॉप गेनर स्टॉक

नई दिल्ली। शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 (Muhurat Trading 2025) का समापन हो गया। दोपहर 1.45 से 2.45 तक चले इस खास कारोबारी सत्रों में निवेशकों ने शुभ निवेश के लिहाज से कई शेयरों में पैसा लगाया। खास बात है कि इस दौरान 30 रुपये वाला एक शेयर एनएसई का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, क्योंकि यह शेयर 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ।

लेक्सस ग्रेनिटो (Lexus Granito Share) के शेयर बड़ी तेजी के साथ 30.50 रुपये पर खुले और 19.97 फीसदी की बढ़त के साथ 33.22 रुपये पर बंद हुए। इस दौरान शेयरों का कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 3.86 लाख रहा यानी करीब 3 लाख 86 हजार शेयरों की खरीदी-बिक्री हुई।

लंबे समय के बाद आई तेजी सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली कंपनी लेक्सस ग्रेनिटो के शेयरों में 25 जुलाई से बिकवाली हावी थी, लेकिन आज की तेजी के चलते कंपनी के शेयर फिर से 25 जुलाई के उच्च स्तरों पर पहुंच गए। 25 जुलाई को शेयर का हाई 33 रुपये था, जबकि 21 अक्तूबर को कंपनी के स्टॉक 33.22 रुपये पर बंद हुए।

19.97% की तेजी के साथ टॉप गेनर खास बात है कि 30 रुपये वाला यह शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग में एनएसई का टॉप स्टॉक है, जो 19.97 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ है। सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 67 करोड़ रुपये है।