IPO news: साउथ कोरिया की हुंडई, LG के बाद क्या सैमसंग भी लाने वाली है IPO, कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। क्या सैमसंग भी भारतीय इक्विटी मार्केट में अपना IPO लाने वाला है? हुंडई मोटर्स इंडिया और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियों के IPO के बाद चर्चा तेज थी कि सैमसंग भी जल्द अपना IPO ला सकता है। लेकिन अब कंपनी के आए ताजा बयान से स्थिति साफ हो गई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की फिलहाल भारत में अपने कारोबार को लिस्ट करने की कोई योजना नहीं है।

इसके बजाय कंपनी अपने उत्पादों में कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने में तेजी लाने और सबसे महत्वपूर्ण विकास बाजारों में से एक में बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी उपभोक्ता वित्त इकाई का विस्तार करने पर ध्यान देगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैमसंग के दक्षिण पश्चिम एशिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जे बी पार्क ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ विशेष बातचीत में कहा कि दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत में अपने विनिर्माण विस्तार को और मजबूत करना चाहती है। उसने भारत में मोबाइल फोन ‘डिस्प्ले’ के विनिर्माण के लिए पार्ट्स की खरीद को लेकर उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन किया है। सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र (Samsung's world's largest smartphone manufacturing plant) नोएडा में स्थित है। यह हाल के वर्षों में एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आरंभिक