    इंतजार खत्म! 19 साल की उम्र में बनाई थी कंपनी, अब ला रहे ZEPTO का IPO; कल चुपके से फाइल करेंगे DRHP

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    नई दिल्ली। 2021 में शुरू होने वाली ZEPTO अब शेयर बाजार में आने के लिए रेडी है। इसके आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। Moneycontrol की एक रिपोर्ट के अनुसार 26 दिसंबर को कंपनी कॉन्फिडेंशियल रूट्स के जरिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल कर सकती है।

    ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस करने के बाद अगले साल यानी 2026 में जेप्टो शेयर बाजार में एंट्री कर सकती है। इसके साथ ही Zepto क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले सबसे कम उम्र के स्टार्टअप्स में से एक बन जाएगा।

    एक सूत्र ने बताया कि Zepto का प्री-फाइलिंग का काम पूरा हो गया है और यह शायद 26 दिसंबर को सभी स्टेकहोल्डर्स को फाइलिंग के बारे में बताएगी।

    Blinkit  और Instamart को शेयर बाजार में भी टक्कर देगी जेप्टो

    Zepto के पब्लिक होने के बाद, कंपनी ब्लिंकिट चलाने वाली Eternal और इंस्टामार्ट चलाने वाली Swiggy जैसी कंपनियों में शामिल हो जाएगी। Eternal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $30 बिलियन है और Swiggy का 25 दिसंबर तक लगभग $12 बिलियन है।

    Zepto के IPO का मतलब यह भी होगा कि टॉप तीन क्विक कॉमर्स स्टार्टअप अब पब्लिक मार्केट में मुकाबला करेंगे, जो एक ऐसे इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक घटना है जो सिर्फ 5-6 साल पहले मौजूद नहीं थी।

    कौन है जेप्टो का मालिक?

    जेप्टो 2021 में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत स्टैनफोर्ड के ड्रॉपआउट आदित पालिचा और कैवल्य वोहरा ने की थी। दोनों ने पड़ोसियों के लिए WhatsApp के जरिए ग्रोसरी डिलीवरी करना शुरू किया, जो बाद में किराना कार्ट नाम की सर्विस बन गई, और आखिरकार डार्क स्टोर का इस्तेमाल करके 10 मिनट की तेज डिलीवरी मॉडल में बदल गई, स्पीड पर जोर देने के लिए आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर Zepto कर दिया गया और यह जल्दी ही भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर/IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

