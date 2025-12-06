Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 मिनट में नून-तेल-साबुन से लेकर सेनेटरी पैड तक पहुंचाने वाली ZEPTO को मिली यह मंजूरी, IPO लाने का रास्ता साफ

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ZEPTO को शेयरहोल्डर्स से पब्लिक कंपनी बनने की मंजूरी मिल गई है, जिससे जून 2026 तक IPO का रास्ता खुल गया है। 7 बिलियन डॉलर की वै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    10 मिनट में नून-तेल-साबुन से लेकर सेनेटरी पैड तक पहुंचाने वाली ZEPTO को मिली यह मंजूरी, IPO लाने का रास्ता साफ

    नई दिल्ली। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ZEPTO को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने के लिए शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल गई है, जिससे जून 2026 तक इसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है, जिसकी मौजूदा वैल्यू $7 बिलियन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ZEPTO ने शुक्रवार को कहा कि उसके शेयरहोल्डर्स ने कंपनी को प्राइवेट एंटिटी से पब्लिक कंपनी में बदलने के प्लान को मंजूरी दे दी है। 7 बिलियन डॉलर की वैल्यू वाली इस कंपनी ने जुलाई 2021 में शुरू होने के बाद से अब तक बड़े इन्वेस्टर्स से कुल 1.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

    जून 2026 में आ सकता है ZEPTO का IPO

    एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने के प्रस्ताव" को शेयरहोल्डर्स ने 21 नवंबर को मंजूरी दे दी। इस डेवलपमेंट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने PTI को बताया कि कंपनी इस महीने मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल करने और जून 2026 तक पब्लिक लिस्टिंग कराने का प्लान बना रही है।

    कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, ऑर्डर वॉल्यूम में हर तिमाही 20 से 25 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की है, साथ ही ऑपरेशनल खर्च को भी कम किया है। पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी के बीच यह एफिशिएंसी इन्वेस्टर्स का और ध्यान खींच सकती है।

    सितंबर 2025 तक, ZEPTO 900 से ज्यादा डार्क स्टोर चला रहा था और उसने $3 बिलियन, यानी लगभग ₹26,000 करोड़ की ग्रॉस सेल दर्ज की। कंपनी ने लगभग ₹1,000 से ₹1,100 करोड़ का कैश बर्न भी किया है, जो एक्सपेंशन में बड़े इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है।

    IPO से कितना पैसा जुटा सकता है ZEPTO

    इस क्विक कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में $450 मिलियन का फंडिंग राउंड पूरा किया था, जिसमें से लगभग $300 मिलियन प्राइमरी कैपिटल था। यह पैसा ज्यादातर मौजूदा इन्वेस्टर्स जैसे लाइट्सपीड, एवेनिर ग्रोथ, जनरल कैटालिस्ट और अन्य से आया था। यह राउंड $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर पूरा हुआ था।

    कंपनी को अपने IPO से $450-500 मिलियन का नया कैपिटल जुटाने की उम्मीद है, लेकिन फाइनल आंकड़ा मार्केट की स्थितियों और कंपनी के खर्च के आधार पर बदल सकता है। जेप्टो के अलावा, इसकी राइवल स्विगी भी इस महीने की शुरुआत में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US