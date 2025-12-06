10 मिनट में नून-तेल-साबुन से लेकर सेनेटरी पैड तक पहुंचाने वाली ZEPTO को मिली यह मंजूरी, IPO लाने का रास्ता साफ

नई दिल्ली। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ZEPTO को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने के लिए शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल गई है, जिससे जून 2026 तक इसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है, जिसकी मौजूदा वैल्यू $7 बिलियन है।

क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ZEPTO ने शुक्रवार को कहा कि उसके शेयरहोल्डर्स ने कंपनी को प्राइवेट एंटिटी से पब्लिक कंपनी में बदलने के प्लान को मंजूरी दे दी है। 7 बिलियन डॉलर की वैल्यू वाली इस कंपनी ने जुलाई 2021 में शुरू होने के बाद से अब तक बड़े इन्वेस्टर्स से कुल 1.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

जून 2026 में आ सकता है ZEPTO का IPO एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने के प्रस्ताव" को शेयरहोल्डर्स ने 21 नवंबर को मंजूरी दे दी। इस डेवलपमेंट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने PTI को बताया कि कंपनी इस महीने मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल करने और जून 2026 तक पब्लिक लिस्टिंग कराने का प्लान बना रही है।

कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, ऑर्डर वॉल्यूम में हर तिमाही 20 से 25 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की है, साथ ही ऑपरेशनल खर्च को भी कम किया है। पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी के बीच यह एफिशिएंसी इन्वेस्टर्स का और ध्यान खींच सकती है।

सितंबर 2025 तक, ZEPTO 900 से ज्यादा डार्क स्टोर चला रहा था और उसने $3 बिलियन, यानी लगभग ₹26,000 करोड़ की ग्रॉस सेल दर्ज की। कंपनी ने लगभग ₹1,000 से ₹1,100 करोड़ का कैश बर्न भी किया है, जो एक्सपेंशन में बड़े इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है।

IPO से कितना पैसा जुटा सकता है ZEPTO इस क्विक कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में $450 मिलियन का फंडिंग राउंड पूरा किया था, जिसमें से लगभग $300 मिलियन प्राइमरी कैपिटल था। यह पैसा ज्यादातर मौजूदा इन्वेस्टर्स जैसे लाइट्सपीड, एवेनिर ग्रोथ, जनरल कैटालिस्ट और अन्य से आया था। यह राउंड $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर पूरा हुआ था।

कंपनी को अपने IPO से $450-500 मिलियन का नया कैपिटल जुटाने की उम्मीद है, लेकिन फाइनल आंकड़ा मार्केट की स्थितियों और कंपनी के खर्च के आधार पर बदल सकता है। जेप्टो के अलावा, इसकी राइवल स्विगी भी इस महीने की शुरुआत में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है।