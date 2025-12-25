बिना शेयर खरीदे स्टॉक मार्केट से कमाएं पैसा, क्या आप जानते हैं ये खास तरीका?

नई दिल्ली। बिना शेयर खरीदे होगी स्टॉक मार्केट से कमाई, इस बात पर यकीन करना होगा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। आप शेयर खरीदे बगैर बाजार से पैसा कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको एक खास तरह की ट्रेडिंग करनी होगा, जिसका नाम F&O यानी 'फ्यूचर एंड ऑप्शन' कारोबार। इसमें बिना किसी शेयरों को खरीदे उसमें ट्रेडिंग करने की आजादी होती है। आइये आपको समझाते हैं कैसे

क्या होती है F&O ट्रेडिंग? फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरेवेटिव ट्रेडिंग के तहत आते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वायदा कारोबार कहा जाता है। खास बात है कि इस ट्रेडिंग में शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें व्यापारी शेयरों के फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट में काम करते हैं यानी स्टॉक खरीदने के बजाय अलग-अलग महीने के कॉन्ट्रेक्ट खरीदे-बेचे जाते हैं।

F&O ट्रेडिंग में कैसे होता है कारोबार? एफएंडओ ट्रेडिंग में कारोबार करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन दो तरीके होते है। ये दोनों कॉन्ट्रेक्ट 3 अलग-अलग महीनों के लिए उपलब्ध रहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई XYZ कंपनी का शेयर, जिसका भाव 100 रुपये वह तेजी दिखाएगा और 110 रुपये तक जा सकता है तो आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदने के बजाय फ्यूचर और कॉल ऑप्शन (तेजी के लिए) खरीद सकते हैं। जैसे शेयर का भाव बढ़ेगा वैसे आपके फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और आप मुनाफा लेकर सौदा खत्म कर सकते हैं।