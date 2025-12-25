Language
    बिना शेयर खरीदे स्टॉक मार्केट से कमाएं पैसा, क्या आप जानते हैं ये खास तरीका?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    शेयर मार्केट में F&O ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बिना किसी शेयरों को खरीदे उसमें ट्रेडिंग करने की सुविधा होती है। इसके लिए निवेशकों को अलग-अलग ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। बिना शेयर खरीदे होगी स्टॉक मार्केट से कमाई, इस बात पर यकीन करना होगा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। आप शेयर खरीदे बगैर बाजार से पैसा कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको एक खास तरह की ट्रेडिंग करनी होगा, जिसका नाम F&O यानी 'फ्यूचर एंड ऑप्शन' कारोबार। इसमें बिना किसी शेयरों को खरीदे उसमें ट्रेडिंग करने की आजादी होती है। आइये आपको समझाते हैं कैसे

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या होती है F&O ट्रेडिंग?

    फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरेवेटिव ट्रेडिंग के तहत आते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वायदा कारोबार कहा जाता है। खास बात है कि इस ट्रेडिंग में शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें व्यापारी शेयरों के फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट में काम करते हैं यानी स्टॉक खरीदने के बजाय अलग-अलग महीने के कॉन्ट्रेक्ट खरीदे-बेचे जाते हैं।

    F&O ट्रेडिंग में कैसे होता है कारोबार?

    एफएंडओ ट्रेडिंग में कारोबार करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन दो तरीके होते है। ये दोनों कॉन्ट्रेक्ट 3 अलग-अलग महीनों के लिए उपलब्ध रहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई XYZ कंपनी का शेयर, जिसका भाव 100 रुपये वह तेजी दिखाएगा और 110 रुपये तक जा सकता है तो आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदने के बजाय फ्यूचर और कॉल ऑप्शन (तेजी के लिए) खरीद सकते हैं। जैसे शेयर का भाव बढ़ेगा वैसे आपके फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और आप मुनाफा लेकर सौदा खत्म कर सकते हैं।

    खास बात है कि F&O सेगमेंट में शेयरों की तेजी और मंदी, दोनों पर दांव लगाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि फलां शेयर का भाव गिरेगा तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन (मंदी के लिए) खरीद सकते हैं।

    F&O से कम पूंजी में बड़ा कारोबार

    फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और खास बात यह है कि इसमें कम पूंजी में बड़े सौदे किए जा सकते हैं। हालांकि, रिस्क भी ज्यादा होता है।

    (डिस्क्लेमर: फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक जोखिम भरा कारोबार है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्टडी के अनुसार, हर 10 में से 9 निवेशक इसमें हर साल पैसा गंवाते हैं, इसलिए सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें।)

