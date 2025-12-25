लगाए 14 हजार मिले 472000, 2 साल में Cupid के शेयरों का ऐसा तूफानी रिटर्न, कंडोम और HIV किट बनाती है कंपनी
2023 में Cupid के शेयरों की कीमत 14 रुपये के आसपास थी, और अब भाव 472 रुपये है। वहीं, क्यूपिड के शेयर पिछले 5 सालों में 3750% तक रिटर्न दे चुके हैं। खा ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में कंडोम, कोविड और HIV एड्स की किट बनाने वाली एक कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस साल अब तक क्यूपिड (Cupid Shares) के शेयर 500 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़ चुके हैं, जबकि 5 सालों में इस शेयर का भाव 37 गुना बढ़ गया है। 24 दिसंबर को क्यूपिड के शेयर 1 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़कर 474.65 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
क्यूपिड के शेयरों में पिछले पांच दिनों में लगभग 10 प्रतिशत और पिछले एक महीने में लगभग 41 प्रतिशत की तेज़ी आई है।
2 साल में 14000 रुपये कैसे बने 472000?
दरअसल, 2023 में क्यूपिड के शेयरों की कीमत 14 रुपये के आसपास थी, अगर उस वक्त किसी निवेशक ने इस भाव पर 1000 शेयर खरीदे होते तो आज उसकी कीमत 472000 (472x1000) रुपये होती
Cupid के शेयर 5 साल में कितने चढ़े?
क्यूपिड के शेयर पिछले 5 सालों में 3750% तक रिटर्न दे चुके हैं यानी निवेशकों का पैसा 37 गुना कर दिया है। कंपनी के शेयरों में बड़ी तेजी का यह सिलसिला 2023 में शुरू हुआ इस साल कंपनी के स्टॉक ने 300 फीसदी रिटर्न दिया। उस वक्त एक शेयर की कीमत 13 रुपये हुआ करती थी।
वहीं, 2016 में जब इस कंपनी के शेयर लिस्ट हुए थे तब कीमत 14 रुपये थी और अगले 7 सालों तक शेयर की कीमतें सिर्फ 18 रुपये तक पहुंची। लेकिन, इसके बाद 2023 में शेयर ने बड़ी छलांग लगाई और 3 साल में भाव 14 रुपये से 475 रुपये पहुंच गया।
Cupid का क्या कारोबार है?
क्यूपिड, मेल और फीमेल कंडोम, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट जेली और IVD किट बनाती और सप्लाई करती है। यह कंपनी प्रेग्नेंसी टेस्ट किट, कोविड 19 एंटीजन टेस्ट किट, HIV टेस्ट किट, डेंगू टेस्ट किट, मलेरिया एंटीजन टेस्ट किट भी वगैरह बनाती है।
इस कंपनी का मार्केट कैप 12682 करोड़ रुपये है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नासिक के पास सिन्नर में है। कंपनी यह दावा करती है कि वह दुनिया की पहली कंपनी है जिसे WHO/UNFPA से मेल और फीमेल दोनों कंडोम की सप्लाई के लिए प्री-क्वालिफिकेशन स्टेट्स मिला है। इस कंपनी ने 23 दिसंबर को जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में, क्यूपिड ने घोषणा की कि कंपनी में गिरवी रखे गए शेयरों की हिस्सेदारी 30 सितंबर को 36.13 प्रतिशत से घटकर आज 20 प्रतिशत हो गई है।
