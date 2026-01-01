IREDA के लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 44% की बढ़ोतरी, शेयर में दिख सकता है एक्शन; 2025 में कराया 37% नुकसान
इरेडा (IREDA Share Price) ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का बिजनेस डेटा जारी किया। कंपनी के लोन सैंक्शन में 29% और लोन डिस्ट्रिब्यूशन में 44% की वृद्धि हुई। ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA Share Price) का शेयर गुरुवार 1 जनवरी को फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए अपना बिजनेस डेटा जारी किया है। बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में, IREDA ने बताया कि कंपनी द्वारा जुलाई-सितंबर तिमाही में मंजूर किए गए लोन पिछले साल की समान तिमाही के ₹31,087 करोड़ की तुलना में साल-दर-साल आधार पर 29% बढ़कर ₹40,100 करोड़ हो गए हैं।
लोन डिस्ट्रिब्यूशन में भी बढ़ोतरी
वहीं लोन डिस्ट्रिब्यूशन पिछले साल के ₹17,236 करोड़ से बढ़कर ₹24,903 करोड़ हो गया, जिसका मतलब है कि इसमें 44% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि साल 2025 के आखिर में IREDA की बकाया लोन बुक ₹87,975 करोड़ थी, जो पिछले साल तीसरी तिमाही के अंत में रही ₹68,960 करोड़ से 28% ज्यादा है।
हालांकि कंपनी बिजनेस अपडेट में अपनी एसेट क्वालिटी के बारे में डिटेल्स नहीं बताती है।
शेयर में आई है भारी गिरावट
- साल 2025 में इरेडा के शेयर में 37 फीसदी की गिरावट आई है
- 6 महीनों में ये 18 फीसदी नीचे आया है
- 12 जुलाई को 284.26 रुपये के पीक तक जाने के बाद से इसमें 50.85 फीसदी की गिरावट आई है
- हालांकि पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न 122.65 फीसदी रहा है
- इसके पिछले 52 हफ्तों का हाई 234.29 रुपये और निचला स्तर 129.11 रुपये पर है
ये भी पढ़ें - 2026 के पहले दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, IRFC-NBCC और वोडाफोन आइडिया समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।