IREDA के लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 44% की बढ़ोतरी, शेयर में दिख सकता है एक्शन; 2025 में कराया 37% नुकसान

नई दिल्ली। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA Share Price) का शेयर गुरुवार 1 जनवरी को फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए अपना बिजनेस डेटा जारी किया है। बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में, IREDA ने बताया कि कंपनी द्वारा जुलाई-सितंबर तिमाही में मंजूर किए गए लोन पिछले साल की समान तिमाही के ₹31,087 करोड़ की तुलना में साल-दर-साल आधार पर 29% बढ़कर ₹40,100 करोड़ हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोन डिस्ट्रिब्यूशन में भी बढ़ोतरी वहीं लोन डिस्ट्रिब्यूशन पिछले साल के ₹17,236 करोड़ से बढ़कर ₹24,903 करोड़ हो गया, जिसका मतलब है कि इसमें 44% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि साल 2025 के आखिर में IREDA की बकाया लोन बुक ₹87,975 करोड़ थी, जो पिछले साल तीसरी तिमाही के अंत में रही ₹68,960 करोड़ से 28% ज्यादा है।

हालांकि कंपनी बिजनेस अपडेट में अपनी एसेट क्वालिटी के बारे में डिटेल्स नहीं बताती है।