IRCTC Tour Package: नए साल की ट्रिप के लिए रेलवे लाया श्रीलंका का फ्लाइट पैकेज, कितना है किराया
रेलवे ने श्रीलंका के लिए एक नया फ्लाइट पैकेज पेश किया है, जो 11 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस 6-दिवसीय टूर में कोलंबो, नुवारा एलिया और कैंड ...और पढ़ें
नई दिल्ली। रेलवे ने श्रीलंका के लिए नया फ्लाइट पैकेज (IRCTC Tour Package) की घोषणा की है। यह 6 दिवसीय टूर 11 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। पैकेज में यात्रियों को श्रीलंका के प्रमुख रामायण कालीन स्थलों कोलंबो, नुवारा एलिया और कैंडी की यात्रा कराई जाएगी। कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं।
फ्लाइट और यात्रा विवरण
यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ से टेंपो ट्रैवलर द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान से होगी। श्रीलंकन एयरलाइंस के दिल्ली से कोलंबो के लिए उड़ान निर्धारित है (अंतिम पुष्टि लंबित)। वापसी 16 जनवरी को कोलंबो से दिल्ली के लिए होगी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान समय में बदलाव संभव है।
पैकेज में शामिल सुविधाएं
- रिटर्न एयरफेयर 3-स्टार होटल में ठहराव
- 05 नाश्ता, 04 लंच और 04 डिनर
- सभी दर्शनीय स्थलों के एंट्री टिकट
- ट्रैवल इंश्योरेंस (80 वर्ष तक)
- 5% GST और 5% TCS
कितना है किराया
- सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹80,535
- डबल ऑक्यूपेंसी: ₹68,200
- ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹67,395
- चाइल्ड विद बेड (5-11 वर्ष): ₹53,265
- चाइल्ड बिना बेड: ₹49,400
IRCTC ने स्पष्ट किया है कि 2-4 वर्ष के बच्चों की बुकिंग केवल काउंटर पर ही होगी। 2 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं के लिए सिर्फ एयर टिकट शुल्क लागू होगा। यात्रा के दौरान यात्री रामायण से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करेंगे।
कौन-कौन सी जगह घूमने का मौका मिलेगा?
- मुन्नेश्वरम व मुन्नावरी मंदिर
- कैंडी का प्रसिद्ध टेंपल ऑफ टूथ रेलिक
- रंबोडा फॉल्स, स्पाइस गार्डन और हनुमान मंदिर
- सीता अम्मन मंदिर, हक्गाला गार्डन (अशोक वाटिका)
- दिवारुंपोला मंदिर, जहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी
- कोलंबो के प्रमुख मंदिर व शॉपिंग टूर
कहां होगी होटल व्यवस्था
- नेगोंबो: विवांता एयरपोर्ट गार्डन या समान
- कैंडी: ग्रैंड माउंटेन होटल
- नुवारा एलिया: ऐशफोर्ड होटल
- कोलंबो: द ओशन होटल
किन बातों का रखें ध्यान
- पासपोर्ट की वैधता वापसी तिथि से कम से कम 6 माह होनी चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है।
- 7 लाख से अधिक विदेशी खर्च पर TCS दर 20% लागू होगी।
- पैकेज बुकिंग के बाद नॉन-रिफंडेबल है।
धार्मिक पर्यटन के इच्छुक यात्रियों के लिए यह पैकेज श्रीलंका के पौराणिक स्थलों की एक अविस्मरणीय यात्रा का अवसर प्रदान करता है। IRCTC के अनुसार सीटें सीमित होने के कारण इच्छुक लोग जल्द बुकिंग करवाएं।
यह भी पढ़ें: एक ही सफर में 11 धार्मिक डेस्टिनेशंस, इस श्री रामायण यात्रा में कितना आएगा खर्च?
Source: IRCTC
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।