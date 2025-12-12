IRCTC Tour Package: नए साल की ट्रिप के लिए रेलवे लाया श्रीलंका का फ्लाइट पैकेज, कितना है किराया

नई दिल्ली। रेलवे ने श्रीलंका के लिए नया फ्लाइट पैकेज (IRCTC Tour Package) की घोषणा की है। यह 6 दिवसीय टूर 11 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। पैकेज में यात्रियों को श्रीलंका के प्रमुख रामायण कालीन स्थलों कोलंबो, नुवारा एलिया और कैंडी की यात्रा कराई जाएगी। कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं।

फ्लाइट और यात्रा विवरण यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ से टेंपो ट्रैवलर द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान से होगी। श्रीलंकन एयरलाइंस के दिल्ली से कोलंबो के लिए उड़ान निर्धारित है (अंतिम पुष्टि लंबित)। वापसी 16 जनवरी को कोलंबो से दिल्ली के लिए होगी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान समय में बदलाव संभव है।

पैकेज में शामिल सुविधाएं रिटर्न एयरफेयर 3-स्टार होटल में ठहराव

05 नाश्ता, 04 लंच और 04 डिनर

सभी दर्शनीय स्थलों के एंट्री टिकट

ट्रैवल इंश्योरेंस (80 वर्ष तक)

5% GST और 5% TCS कितना है किराया सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹80,535

डबल ऑक्यूपेंसी: ₹68,200

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹67,395

चाइल्ड विद बेड (5-11 वर्ष): ₹53,265

चाइल्ड बिना बेड: ₹49,400 IRCTC ने स्पष्ट किया है कि 2-4 वर्ष के बच्चों की बुकिंग केवल काउंटर पर ही होगी। 2 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं के लिए सिर्फ एयर टिकट शुल्क लागू होगा। यात्रा के दौरान यात्री रामायण से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करेंगे।