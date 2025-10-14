इंफोसिस ने ब्रिटेन में 14119 करोड़ का किया बड़ा करार, किस काम लिए हुई ये साझेदारी

इंफोसिस (infosys share price) ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय प्राधिकरण से 1.2 अरब पाउंड (1.59 अरब डॉलर) का एक सौदा मिला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी ने बताया कि यह सौदा 15 साल के लिए होगा। इसका उद्देश्य कार्यबल प्रबंधन समाधान विकसित करना है।

इंफोसिस गुरुवार को जून-सितंबर तिमाही के अपने नतीजे घोषित करेगी। इंफोसिस ने कहा कि वह एनएचएस की मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रिकॉर्ड प्रणाली को बदलने के लिए एक नया, डेटा-संचालित कार्यबल प्रबंधन प्लेटफॉर्म बनाएगी। यह इंग्लैंड और वेल्स में 1.9 मिलियन कर्मचारियों के लिए वेतन का प्रबंधन करेगा। इस सालाना 55 बिलियन पाउंड से अधिक का प्रसंस्करण होगा।