इंफोसिस ने ब्रिटेन में 14119 करोड़ का किया बड़ा करार, किस काम लिए हुई ये साझेदारी
इंफोसिस (infosys share price) को ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय प्राधिकरण से 1.2 अरब पाउंड का 15 साल का सौदा मिला है। यह सौदा कार्यबल प्रबंधन समाधान विकसित करने के लिए है। इंफोसिस, एनएचएस की मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रिकॉर्ड प्रणाली को बदलेगी। यह इंग्लैंड और वेल्स में 1.9 मिलियन कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन करेगा, जिससे सालाना 55 बिलियन पाउंड से अधिक का प्रसंस्करण होगा। सौदे के बाद शेयरों में मामूली बढ़त हुई।
इंफोसिस (infosys share price) ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय प्राधिकरण से 1.2 अरब पाउंड (1.59 अरब डॉलर) का एक सौदा मिला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी ने बताया कि यह सौदा 15 साल के लिए होगा। इसका उद्देश्य कार्यबल प्रबंधन समाधान विकसित करना है।
इंफोसिस गुरुवार को जून-सितंबर तिमाही के अपने नतीजे घोषित करेगी। इंफोसिस ने कहा कि वह एनएचएस की मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ रिकॉर्ड प्रणाली को बदलने के लिए एक नया, डेटा-संचालित कार्यबल प्रबंधन प्लेटफॉर्म बनाएगी। यह इंग्लैंड और वेल्स में 1.9 मिलियन कर्मचारियों के लिए वेतन का प्रबंधन करेगा। इस सालाना 55 बिलियन पाउंड से अधिक का प्रसंस्करण होगा।
कंपनी 16 अक्टूबर को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अपने परिणाम घोषित करेगी। इसके शेयर, जो दिन के अधिकांश समय स्थिर रहे, अनुबंध के खुलासे के बाद थोड़े समय के लिए 0.6% बढ़कर 1,503 रुपये पर पहुंच गए। अंत में वे 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुए।
यह भी पढ़ें: LG के बाद अब Lenskart के आईपीओ पर नजर, 510 रुपये पर पहुंची अनिलिस्टेड शेयरों की कीमत, जानिए कब आ सकता है इश्यू
इस साल अब तक स्टॉक में लगभग 21% की गिरावट आई है, जबकि आईटी इंडेक्स (NIFTYIT) में लगभग 19% की गिरावट आई है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।