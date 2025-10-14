LG के बाद अब Lenskart के आईपीओ पर नजर, 510 रुपये पर पहुंची अनिलिस्टेड शेयरों की कीमत, जानिए कब आ सकता है इश्यू
आईपीओ आने से पहले लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के अनलिस्टेड शेयरों की कीमत ग्रे मार्केट में 510 रुपये पर पहुंच गई है और कंपनी का वैल्युएशन 10 बिलियन डॉलर हो गया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वहीं, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी के शेयरों की 12 नवंबर से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Share Listing) के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद अब आगे आने वाली कई कंपनियों के पब्लिक इश्यू को लेकर आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस बीच आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (Lenskart Unlisted Shares) के अनलिस्टेड शेयरों की कीमत ग्रे मार्केट में 510 रुपये पर पहुंच गई है और कंपनी का वैल्युएशन 10 बिलियन डॉलर हो गया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वालों ने इस बात की जानकारी दी है। लेंसकार्ट के शेयरों का भाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब कुछ ही हफ्तों में इसका आईपीओ आने वाला है।
ग्रे मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से पहले होती है।
सूत्रों के अनुसार, लेंसकार्ट का वैल्युएशन 2024 में 5 बिलियन डॉलर था, लेकिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट वैल्युएशन के लिहाज से यह 8-10 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की संभावना है।
कब आएगा लेंसकार्ट का आईपीओ?
इस रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, "कंपनी 22 अक्टूबर के आसपास अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर सकती है और 12 नवंबर से पहले शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट कराने की प्लानिंग है।"
लगातार बढ़ रहे कंपनी के स्टोर
कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में बताया कि उसके देशभर में 2,723 स्टोर हैं, जिनमें से 2,067 भारत में और 656 विदेशों में हैं। लेंसकार्ट का लगभग 60 प्रतिशत राजस्व भारत से और शेष विदेशों से आता है। इसके अलावा, कंपनी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष, वित्त वर्ष 2026 में 450 स्टोर जोड़ने की योजना बना रही है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 297.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में उसे 10.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पिछले दो वर्षों में 33 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ, राजस्व भी साल-दर-साल 23 प्रतिशत बढ़कर 6,652.5 करोड़ रुपये हो गया।
बता दें कि लेंसकार्ट को इस महीने की शुरुआत में अपने आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिली थी। कंपनी मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों द्वारा 13.2 करोड़ शेयरों की बिक्री, OFS के माध्यम से करेगी, साथ ही 2,150 करोड़ रुपये की नई आय जुटाएगी। ऐसे में आईपीओ का साइज करीब 8,000 करोड़ रुपये होगा।
