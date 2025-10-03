सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट की संभावना; टाटा मोटर्स, वारी एनर्जी सहित इन शेयरों पर रहेगी नजर

सेंसेक्स और निफ्टी में आज सुस्ती के साथ खुलने की संभावना है गिफ्ट निफ्टी में मामूली गिरावट देखी गई। आरबीआई की एमपीसी द्वारा रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करने के बाद बाजारों में तेजी आई। मारुति सुजुकी की (stocks to watch today) बिक्री में 3% की वृद्धि हुई वारी एनर्जीज ने क्षमता विस्तार को मंजूरी दी और टाटा मोटर्स ने रिकॉर्ड तिमाही बिक्री दर्ज की।

नई दिल्ली। सेंसेक्स और निफ्टी एक दिन के ब्रेक के बाद 3 अक्टूबर को सुस्ती के साथ खुलने की संभावना है। सुबह 7:40 बजे तक, गिफ्ट निफ्टी मामूली नकारात्मक रुझान के साथ स्थिर था और 7 अंकों की गिरावट के साथ 24,943 पर कारोबार कर रहा था।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा लगातार दूसरी बैठक में रेपो दर और नीतिगत रुख को अपरिवर्तित रखने के बाद, बाजारों ने 1 अक्टूबर को आठ दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए शानदार वापसी की थी। इस तेज़ तेज़ी की अगुवाई बैंकिंग शेयरों ने की, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में बढ़त में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरे।

आज के कारोबार में जिन शेयरों पर फोकस रहने की संभावना है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। मारुति सुजुकी मारुति सुजुकी ने सितंबर में कुल बिक्री में 3% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 1,84,727 इकाइयों की तुलना में 1,89,665 इकाई तक पहुंच गई। वारी एनर्जीज कंपनी ने अपनी लिथियम-आयन एडवांस्ड केमिस्ट्री स्टोरेज सेल और बीईएसएस विनिर्माण सुविधा की क्षमता को 3.5 गीगावाट घंटा से बढ़ाकर 20 गीगावाट घंटा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में 8,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय भी करने का प्रस्ताव दिया है।

टाटा मोटर्स कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 15.07 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज की, जो अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री है, जो साल-दर-साल 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मजबूत मांग के कारण संभव हुई। सितंबर में, मोटरसाइकिल, स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के मजबूत प्रदर्शन के कारण बिक्री 12% बढ़कर 5.41 लाख इकाई हो गई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने नए किफायती जल ब्रांड, कैम्पा श्योर के लिए कई क्षेत्रीय जल उत्पादकों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य आक्रामक मूल्य निर्धारण के माध्यम से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और खंडित 30,000 करोड़ रुपये के पैकेज्ड जल बाजार में हलचल मचाना है।

कोल इंडिया कंपनी ने सितंबर 2025 में 48.97 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 3.9% की गिरावट दर्शाता है, जबकि उठाव 1.1% घटकर 53.56 मीट्रिक टन रह गया। ये अनंतिम आँकड़े अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि के प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी ने घोषणा की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग द्वारा उठाए गए 443 करोड़ रुपये के जल शुल्क के दावे को खारिज कर दिया है। वी-मार्ट रिटेल कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 22% की वृद्धि दर्ज की, जो समान-स्टोर बिक्री में 11% की वृद्धि के कारण ₹ 807 करोड़ तक पहुँच गई। इसने 25 नए आउटलेट खोलकर अपनी उपस्थिति का विस्तार भी किया, जिससे कुल स्टोरों की संख्या 533 हो गई।