त्योहारी मांग से अगले हफ्ते ऑटो सेक्टर में मचेगा धमाल, SUV डिस्काउंट का शेयर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। GST काउंसिल द्वारा टैक्स दरों में कटौती और ग्रामीण भारत से आ रही मांग में तेजी के कारण सेक्टर को गति मिली है। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर टैक्स दर में कटौती की गई है। Mahindra Mahindra और Maruti Suzuki जैसी कंपनियों को इससे फायदा हो रहा है।

नई दिल्ली। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अब मांग में सुधार के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal Financial Services) की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, संरचनात्मक सुधारों और मौसमी अनुकूलताओं ने सेक्टर की गति को बल दिया है।

खासतौर पर हाल ही में GST काउंसिल की 22 सितंबर 2025 से लागू की गई टैक्स दरों में कटौती ने इस रिकवरी को गति देने में अहम भूमिका निभाई है। अब 4 मीटर से बड़ी SUVs पर 40% GST लगेगा (बिना सेस), जबकि ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर टैक्स दर को घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। इससे न केवल वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) की लागत में राहत मिलेगी, बल्कि आम ग्राहकों के लिए वाहनों की खरीद भी ज्यादा सुलभ हो सकेगी।

ग्रामीण भारत से आ रही है नई ऊर्जा इस बढ़ी मांग में ग्रामीण भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सामान्य मानसून, अच्छी खरीफ बुआई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के चलते ग्रामीण आय में मजबूती आई है।

NABARD के हालिया सर्वे के अनुसार, ग्रामीण घरों की खपत में सुधार देखा जा रहा है और आय वृद्धि अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसके अलावा, FY26 के बजट में इनकम में दी गई राहत और आगामी 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले वेतन लाभ भी खर्च की क्षमता को बढ़ा रहे हैं।

सस्ते लोन से बढ़ रही है वाहन खरीदारी की क्षमता RBI द्वारा वर्ष 2025 में 100 बेसिस पॉइंट की दर में कटौती के चलते अब वाहन ऋण की EMI पहले की तुलना में कम हो गई है। इससे ग्राहक भावना में सुधार हुआ है और वाहन लोन लेने की सोच फिर से लौट रही है। इसके साथ ही, वित्तीय समावेशन बढ़ने से छोटे शहरों और कस्बों में भी वाहन खरीदारी में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

त्योहारी सीजन और GST राहत बना रही है मजबूती हालांकि FY26 की शुरुआत में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री अनुमान से कम रही, परंतु अब 22 सितंबर से GST राहत लागू होने के साथ और त्योहारी मौसम की शुरुआत से मांग में तेजी आने की उम्मीद है। ग्राहक अब प्रीमियम और एंट्री-लेवल दोनों सेगमेंट में रुचि दिखा रहे हैं।

सेगमेंट-वाइज ग्रोथ दोपहिया वाहन (ICE) की बिक्री धीरे-धीरे सुधरने की उम्मीद है। वहीं यात्री वाहन (PV) विशेषकर SUV सेगमेंट में तेजी से रिकवरी देखी जा सकती है। जबकि वाणिज्यिक वाहन (CV) में खपत और फ्लीट रिप्लेसमेंट के चलते मांग में सुधार संभव है। खासकर ट्रैक्टर सेगमेंट ग्रामीण मजबूती और टैक्स कटौती के चलते अच्छी गति बनाए रख सकता है।

Mahindra & Mahindra और Maruti Suzuki शेयर प्राइस टारगेट Mahindra & Mahindra टारगेट प्राइस: ₹4145 Mahindra & Mahindra ने GST दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने वाली पहली कंपनी बनकर मिसाल पेश की है। कंपनी ने 6 सितंबर 2025 से ही अपने पूरे ICE SUV पोर्टफोलियो में कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।

Thar 4WD और Scorpio Classic जैसे मॉडल्स पर ₹1.01 लाख तक की कटौती की गई, जबकि XUV3XO डीजल की कीमत ₹1.56 लाख तक घटाई गई। कंपनी का मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो, BEV और LCV में योजनाएं, ग्रामीण मांग में सुधार और ट्रैक्टर सेगमेंट में बेहतर मार्जिन मिलकर निकट भविष्य में M&M की मजबूत ग्रोथ की ओर संकेत करते हैं। Maruti Suzuki टारगेट प्राइस: ₹17,890 GST दरों में कटौती और नवरात्रि के आगमन ने Maruti Suzuki के लिए जबरदस्त बिक्री की शुरुआत की है। कंपनी ने GST कटौती के बाद पहले ही दिन 80,000 पूछताछ और 30,000 डिलीवरी दर्ज कीं।